西雅圖後院小屋新規定 引來使用Airbnb的爭議

（編譯Zita）一項試圖禁止新的後院小屋被用作短期租賃—例如Airbnb上列出的那些小屋—在週二被市議會駁回後，現時他們提出一項新立法將允許西雅圖地區的公寓增設更多和更大的小屋和「岳母房子」。但是，未來幾週的市議會成員可能會繼續爭論是否試圖阻止開發商使用新規則在一個地塊上建造和出租三套新房。



議員邁克奧布萊恩（Mike O’Brien）一直支持這個「一個屋寓允許兩個附屬單位」的計劃，同時爭取取消街邊停車和業主需要住在屋寓的要求。該立法還將加強對大型單戶住宅的限制。支持者認為這是一種微妙方式去開闢西雅圖密度較低的居民區，給予那些買不起整套房子的人去租住。



議員麗莎赫伯德（Lisa Herbold）指出禁止後院小屋被用作短期租賃予遊客，將能確保西雅圖居民可租住該地方。她說：「我們正面臨著經濟適用房市場的危機，我認為我們確實需要專注於確保這些單位……用於長期租賃。」



西雅圖現時允許業主放出自己的房屋和一個額外的單位作為短期租賃。為了解決有關用作短期租賃的小屋的擔憂，奧布萊恩建議該市考慮在以後修改該法律。奧布萊恩之前支持第二個附屬單元的業主權要求，但他指現時想在公寓被禁止的街區，做任何「允許更多住房機會」的東西。

