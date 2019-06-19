首個黃昏手作市場 派克市場的日落藝術展廳

文、圖｜Tea



西雅圖居民都知道要感受派克市場的活力，必須在日間前往，因為除了場內餐廳外，大部分商家均於6時前關門。但是由5月至9月，每個月的最後一個週四，大家下班後來派克市場尋吃的同時，還可以逛位於MarketFront的黃昏手作市場（入場費用全免）。手作市場攤檔銷售的不只是一件商品，而是每位藝術家的創意和巧手，市場內的攤位並不算太多，但是值得駐足觀賞和帶回家的還是有不少。

「我們的藝術家Leonardo Lanzolla來自意大利都靈（Torino），所以他一部分的藝術瓷磚採用了家鄉照片，加以懷舊處理印在大理石上。」Leonarte Designs的藝術瓷磚還有抽象畫、西雅圖市景等可供選擇，可用作杯墊、隔熱墊或牆壁裝飾。



市場內有兩攤手作玩偶，風格各異卻同樣可愛。Falcorations Odyssey的彩色怪獸玩偶攤主Patty Roberts向記者分享：「我自1980年代開始縫製玩偶，從前我是製作泰迪熊，但是8年前我成為祖母，幾個孫子都很愛怪獸，現在主力縫製不同款式的怪獸。」其中樹懶玩偶的雙手不但可以掛起來，頭部更可以360度轉動，玩味十足。另外是Careful It Bites的長毛貓、雪人、蝙蝠玩偶，其中一款小恐龍玩偶連同塑膠蛋出售，將蛋打開猶如小恐龍破蛋而出，很是可愛。



羊毛氈畫是另一款引人注目的藝術品。觸感獨特的圖畫，有的細膩刻劃小狗、有的呈現豔麗花朵。不是修讀藝術的記者還在猜測，精緻圖案是否電腦印製？Viktoriya’s Colorful World的攤主Viktoriya Pattison來自俄羅斯，她解釋：「這些羊毛氈畫，全是我用一小片不同顏色的羊毛氈鋪出來的，一幅畫大約需要兩星期完成。」



Rock-n-Roll Woodwork的木鑲嵌畫，同樣令人驚豔。雖然每一幅畫的基本色調也是棕色，可是深淺不一的棕色，卻能拼湊出不同的圖案——甚至星球大戰人物和孖寶兄弟也可以不同木材展現。外表有點像嬉皮士的攤主Ryan Sanderson說：「我為木鑲嵌畫表層進行了保護處理，所以不大需要使用畫框保護；因為是木材，即使使用略沾水的布清潔也不會有掉色問題。」



手作市場上有一攤富有東瀛味的攤位，名為「再生（Saisei Apparel）」。攤主Kim Ramirez是韓法混血兒，曾經居住在日本多年。她製作的手袋採用日本有機棉，為了不浪費，她更利用縫製日本風情手袋剩下的布料製作頭飾。



RamonaClaire乍看以為是香煙攤位，細問之下才知道是一種環保藝術紙裝飾。Ramona Golinveaux利用舊地圖、舊琴譜、舊包裝紙等，捲成筒狀、拼貼起來，成為有趣的室內點綴。



皮革製品是一般手作或文青市集常見的攤位類型，大家可以在Perennial Leather Provisions的攤位找到皮製錢包、鑰匙包及耳環。相對來說Minter Goods售賣的軟木產品，包括卡片套、簿錢包、太陽眼鏡套及化妝袋，更為獨特。除了不同紋路的經典淺棕色，更有亮麗彩色選擇。



除了以上特色攤位，市場共設超過20個攤位，其他還有手工肥皂、蠟燭、衣服、飾品、陶器等。同時有現場音樂表演、少量美食和啤酒。溫馨提示：活動內只有兩個美食攤——印度烤餅和海鮮湯，如果不合口味，建議可以先在附近吃飽再逛市場，或購買場外美食配搭普吉特海灣美景。



日期：6月27日、7月25日、8月29日、9月26日

時間：5:30 pm – 8:30 pm

地址：1901 Western Avenue

網址： www.pikeplacemarket.org/events/pm-producers-market?date=1559237400





