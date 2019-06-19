高爾夫球場用地的爭議持續 原來在該地興建住宅屬違法？

（編譯Zita）西雅圖四個一共佔據約528英畝的公共高爾夫球場的發展計劃一直受到爭議，有人認為該市應將其中一部分用作經濟適用房，有人則認為保護寶貴的公園用地。然而，原來早在25年前，貝克山居民聚集了數百個簽名，以公民為主導的措施，在西雅圖法律中規定了公園的「無淨損失」的概念—它就是倡議42。



它的歷史性很有說服力，換句話說，將公園改建為住房這建議是不可行的。該條例於1997年通過並仍納入書中，並且一如既往地明確。 它指所有城市公園的土地「應保留用於此類用途; 不得將該等土地或設施從公園使用出售，轉讓或變更為其他用途。」



公園部門的前房地產和收購經理唐納德哈里斯（Donald Harris）說：「一旦這是公園用地，它永遠都是公園用地。當人們正在討論高爾夫球場的去留，事實上這些公園用地並不能轉型為其他東西。」



唯一的擺動空間是，如果任何公園用地改為非公園用途，則必須更換為「附近有相當或更好價值、地點和用途的土地」。四個高爾夫球場，全部位於城市公園，總面積528英畝。 最近公園部門估計，如果四個被不再被視為公園，西雅圖或需要花「大約33.9億美元到127.8億美元。」這是因為西雅圖的土地每英畝可以超過1000萬美元。 這意味著城市正在談論的公園土地實際上是無價的，也是不可替代的。



市長詹妮德肯（Jenny Durkan）在上週五（14日）於KING 5電視台露面時重申，雖然這個城市還在探索如何處理其高爾夫球場，但將住房置於一些城市的想法是現實的。倡議42首先被通過的原因是早在1994年，在市長諾姆賴斯（Norm Rice）時代，該市試圖將1.6英畝的公園土地出售給開發商。到現今為止，法律仍然生效。

