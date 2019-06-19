8月西西雅圖啤酒音樂節　6折預售門票現接受訂購

文｜Tea

(Photo: Yvonne Chan)

升溫的狂歡季節已來臨，啤酒是必不可少的助慶飲料，粗略估計在大西雅圖地區，由6月至8月有超過10場以啤酒為題的大型活動。從前西西雅圖沒有屬於該區的啤酒節，但是去年破天荒舉行啤酒音樂節，吸引約1500名區內外人士蒞臨，故今年8月23日（週五）至24日（週六）將再度回歸西西雅圖的Alki Masonic Center，提前網上購買門票，節省更多！

「西雅圖市長」發起啤酒節

西西雅圖啤酒音樂節（West Seattle Beer & Music Festival）的活動創辦者Joe Jeannot是西西雅圖社區的活躍分子，區內人士戲稱他為「西雅圖市長」，擁有超過30年接待管理工作經驗，現為活動策劃人。

Joe說：「我經常希望籌辦一個啤酒嘉年華。西西雅圖沒有太多嘉年華會，發起專屬於本區的啤酒音樂節是一個很理想的活動。」他再分享：「我很喜歡凝聚不同的區內外人士，這是我一直以來持續進行的事。」

以平均城市人口計算，西雅圖啤酒廠在美國是第9位數目眾多的，而小啤酒廠更位列第3位。西西雅圖啤酒音樂節提供40多款來自20多間啤酒廠的成品。曾經是專業調酒師和侍酒師的Joe對啤酒要求非常高，能夠在西西雅圖啤酒音樂節出現的啤酒，均經過Joe嚴格挑選，讓入場人士可以品嚐各式各樣的特色啤酒。

Joe表示：「嘉年華裡的啤酒來自美國西北部不同地方，如波特蘭（Portland）、本德（Bend）、貝靈厄姆（Bellingham），如果要我推薦西雅圖的本地啤酒，我最喜歡Jellyfish Brewery、Reubens Brews及Standard Brewing。」

Joe再介紹：「在西西雅圖擁有很多粉絲的墨西哥美食餐車El Chapulin Oaxaqueno，會在嘉年華會助陣；Peel & Press披薩店將提供比薩餅試吃。」

兩日活動將有6個單位進行現場音樂表演，包括Fly Moon Royalty、Marmalade、DJ Indica Jones、WilloW、Crystal & Quiet及Mega Ran。

想省錢喝優質啤酒？必搶早鳥門票！

現在網上訂購早鳥門票（www.strangertickets.com/events/94807367/west-seattle-beer-and-music-festival），與即場門票相比可享達6折優惠。早鳥優惠為週五一日票$25 、週六一日票$30；VIP兩日票$65。

一日票包括一個酒杯及10個啤酒代幣（每種口味為5盎司，須付1至4個代幣不等），允許當日再次入場。VIP兩日票不但可以連續兩日進入嘉年華會，更可尊享VIP週六優先場（1:30pm – 3pm），獲得額外20個啤酒代幣，並參與嘉年華結束後聚會（一日票人士參加聚會費用為$5）。

今年更新增「週六0.5K賽跑」（2:45pm開始），費用為$40，包括0.5K賽跑短袖汗衫和週六一日票。

早鳥門票數量有限，售罄後網上門票將以原價發售：週五一日票$30、週六一日票$40；VIP兩日票$80。

錯過早鳥優惠的讀者，可前往指定的西西雅圖商戶，包括Beer Junction、Beer Star、Beveridge Place、Ounces及Easy Street Records，購買商戶優惠門票：週五一日票$28、週六一日票$33、VIP兩日票$70。商戶出售門票，不須支付手續費。

啤酒音樂會即場門票售價為週五一日票$40、週六一日票$50。

購票人士必須年滿21歲，網上門票售價不包括稅項和手續費。部分門票收益將捐贈西西雅圖食物銀行（West Seattle Food Bank），希望大家狂歡的同時，可以回饋社區。



時間：8月23日（週五）5pm-10pm及8月24日（週六）3pm-10pm

地點：4736 40th Ave SW, Seattle, WA 98116網址：westseattlebeerfest.com

