A Queen Within: 由女性原型延伸的一場時裝革命

原文 | Narisa Lin

編譯 | Zita Lam



由巴雷特巴雷拉項目（Barrett Barrera Projects）組織，MUSEEA策劃，《女皇的內在：絢麗女性原型》（A Queen Within: Adorned Archetypes）現在於流行文化博物館（MoPOP）透過實物、照片、視頻這些身臨其境的體驗，展出國際知名和新興設計師的前衛時尚—包括Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Chromat, Issey Miyake & Dai Fujiwara 和 Studio Roosegaarde等等。



Image Source: MoPOP (Iris Van Herpen) Photo Josh Brasted

《女皇的內在：絢麗女性原型》探索當代設計師如何通過女皇的六個性格與女性原型進行交流：大地母親（Mother Earth）、智者（Sage）、妖姬（Enchantress）、探險家（Explorer）、女英雄（Heroine）和女劇家（Thespian）。這些原型代表了女性角色的變化，是女性身份的視覺象徵。



這個展覽不僅帶來視覺上的享受，而且與我們的社會息息相關。原型之一的「智者」代表了具有智慧優勢的思想家。在服裝設計方面，這系列體驗了智能並探索零浪費的設計。荷蘭設計師Iris van Herpen的Sejaku’cymatic’連衣裙，由最輕的天池烏干紗（Amaike-organza）以及比人類頭髮細五倍的線編織而成。 為了創造這種柔軟和雕塑般的形狀，它使用了傳統的日本3D shibori技術。 這個系列背後的靈感來自可視化聲波幾何圖案的實踐。



Image Source: MoPOP (David Lachapelle, Alexander McQueen, & Omar Victor Diop) Photo Roman Alokhin

另一個主題之一是「女英雄」，特點是強烈的個人道德感和願意迎接挑戰。首飾設計師Chan Luu利用手工製作的施華洛世奇水晶鎖甲連衣裙，通過鑽石的力量象徵著堅韌。另一個引人入勝的作品是Hassan Hajjaj的Kesh Angels攝影系列，它不但向馬拉喀什女性致敬，並展示出時尚如何發表聲明—穿上djellaba長袍的女性在摩托車上拍照，打破阿拉伯婦女的刻板、溫順和受壓迫的印象。



同樣經歷變化的MoPOP想藉此展覽擴闊自己的形象。策展事務總監雅各布麥克默里（Jacob McMurray）指這展覽「創造一個將我們帶到另一個世界的空間，它就是這樣做的。 高概念和富挑釁性的。」



展覽為觀眾帶來高級時裝、迷人照片和互動電影，它頌揚多樣性、包容性、技術進步以及更多時尚。展覽將於2019年5月11日至9月2日期間展出。更多信息請訪問https://www.mopop.org/

