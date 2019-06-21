《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展——暑期開啟「時空之門」

主禮嘉賓手持《清明上河圖》大合照

為慶祝中華人民共和國成立70周年、香港回歸22周年，由故宮博物院和鳳凰衛視聯合主辦、中國銀行（香港）作為首席公益合作夥伴的《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展啟動禮，於6月11日在香港中銀大廈70樓舉行。啟動禮宣佈：展覽將於2019年7月26日至8月25日在亞洲國際博覽館3號館舉辦。

展覽是為香港市民而設計的文化藝術公益活動，同時作為「2019年度內地與港澳文化和旅遊交流重點項目」，力求通過全新的數碼與藝術語言為廣大觀眾帶來一場展現華夏瑰寶的世界級文化、藝術與科技盛宴。

參加發佈會的香港民政事務局局長劉江華先生表示：「《清明上河圖》是中華文化的瑰寶，不單是重要的藝術作品，還是生動的文化歷史，描畫了宋代汴京的繁華景象，為後世研究宋代生活提供了不少素材。」

中國銀行（香港）龔楊恩慈副總裁表示：「中銀香港紮根本地、服務香港超過100年，多年來支持贊助多元化的文化藝術活動，為豐富市民的文化生活不遺餘力。近年來，中銀香港更以科技引領、創新驅動的理念，率先為廣大市民提供多項嶄新服務，實踐普及金融，積極履行企業社會責任。今年適逢國慶70週年，香港回歸22週年，我們很榮幸參與支持這項結合「智慧科技」與「藝術體驗」的國寶級文化藝術盛會，成為《清明上河圖3.0》數碼藝術展的「首席公益合作夥伴」，讓廣大市民、基層人士、長者及學生等，都可以優惠票價，欣賞這藝術瑰寶，加深市民對國寶和歷史的瞭解。」

鳳凰衛視首席創新官兼執行副總裁何大光表示：「成立二十三年的鳳凰衛視，一向以弘揚中華文化為己任，近年致力於藉助集團全媒體平臺優勢，依託鳳凰品牌，通過全新的數碼科技手段，打造文化創意產業精品。」他還說：「今天啟動的《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展正是《清明上河圖3.0》高科技互動藝術展演走出故宮、走向海外的第一站。」

去年《清明上河圖3.0》高科技互動藝術展演由故宮博物院和鳳凰衛視聯合出品，2018年5月至10月在北京故宮展出，期間累計接待觀眾逾140萬人次。《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展由「開放之城」《清明上河圖》之旅、「盛世長卷」巨幅動態高清投影、「汴河碼頭」180°球幕影院、「宋‘潮’遊樂園」親子民藝體驗空間、圖書閱覽、公共活動與文創衍生等部分組成，緊密融合藝術、文化與科技元素，將原作細節和相關歷史背景進行數碼化轉譯、視覺化傳達與立體化呈現，按照畫作中的敘事方式、循序漸進地對長卷的內容進行生動的闡釋，描繪出一個演繹人生百態的劇場、一幅理想城市的圖像，讓觀眾身臨其境般賞析畫作，沉浸在一幕幕循序展開的細節場景之中，真正讀懂這部畫作。其中，展覽的核心內容「開放之城」以及專為親子群體打造的「宋『潮』遊樂園」在香港的展出均為首次亮相。

揭秘一段古老的歷史

「開放之城」將帶領觀眾重返畫作誕生的繁華盛世，從時間和空間兩個維度，歷史時代、城市文明、日常生活三個層次，郊外到市中心八個場景，一覽畫作本身的故事及其折射出的政治、經濟、文化、藝術、科技、教育、民俗、建築、服飾、交通等方方面面的歷史背景。10位當代設計師的藝術裝置穿插其中，帶領觀眾在創新形式的交互過程中，感受傳統文化與古老工藝在當今生活中煥發的勃勃生機。

再現一幅恢弘的巨作

「盛世長卷」將呈現一幅近5米高、30余米長的《清明上河圖》巨幅動態高清投影。動畫的線稿部分由20餘位元原畫師歷時400多天手工繪製而成，真實還原原作筆觸，保留了原汁原味的宋代畫作效果，並通過後期合成、render等手法，讓畫中事物「活起來」，再現經典巨作。

置身一場時空的旅程

「汴河碼頭」球幕影院的180°影片採用一鏡到底的技術，描繪汴河從白天到傍晚的生動景象，將原作畫面還原成視覺上可移動的立體空間。參觀者置身其中，彷佛正行駛在《清明上河圖》的汴河上，觀賞「兩岸風煙天下無」的人文盛景。

經歷一次奇妙的體驗

宋「潮」遊樂園將採用cosplay的形式，打造沉浸式宋代非物質文化遺產的體驗空間。展區內設置一系列的闖關任務，包括：手繪一把團扇，臨摹一張年畫；體驗元宵燈節猜詩謎；活字印刷拓印宋詞；觀看《清明上河圖》動畫片；認知一卷《清明上河圖》裡的漢字等。通過看、觸、聽、賞、玩，讓大人和孩子們身臨其境地「穿越」宋代，瞭解華夏博物之美。

聆聽一席古今的對話

展覽主辦方將邀請來自不同領域的專家、學者、藝術家、設計師等嘉賓，面向廣大市民舉辦一系列與《清明上河圖》相關的主題講座。活動將全新解讀畫中與畫外的社會萬象，帶領觀眾共同探索畫作的歷史價值與現實意義，拉近觀眾與畫作的距離。

汲取一捧知識的清泉

展覽現場還將為觀眾打造一個小型「圖書館」，將展覽策劃過程中參考的重點書籍提供給觀眾進行閱讀參考。涵蓋宋代文化、藝術、建築、服飾、歷史、社會、民俗、經濟等內容的近百部書籍中，有四十餘部來自故宮出版社。

留下一份獨特的記憶

《清明上河圖》是舉世罕見的國寶級文物，藝術水準高超。當代藝術家與設計師們紛紛嘗試，將《清明上河圖》中的元素用現代設計語言進行轉化，創作出傳承古老文化、符合當代審美的文創作品。展覽現場將設置專門區域，為觀眾帶來多種多樣、高品質的文創衍生紀念品，讓觀眾在體驗之餘，把宋朝文化帶回家。

在亞洲國際博覽館以外，《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展還將深入香港的校園、社區與公共文化場所，為青少年、長者、或行動不便的市民帶來一系列與展覽主題緊密呼應的講座與視頻揭秘等活動，形成走遍全港的「盛世長卷文化之旅」。

《清明上河圖》原作珍藏於故宮，每隔3-5年才能展出一次，且在故宮以外展出次數寥寥可數。每次展出皆因參觀者甚眾，參觀者通常只能作短暫停留，很難認真觀賞、細細品味。在這個炎炎夏日，《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展將此藝術巨作以全新的展現形式帶到香港，為香港市民近距離接觸這部作品創造條件，豐富廣大市民的文化藝術生活體驗。