這是一座有著200多年歷史的古鎮。依山傍水，古樸，靜謐。一條在風雨歲月裡被磨蝕得溜光，泛著清冷光澤的青石板小路，曲曲折折，從古鎮西頭向東頭延伸。街道兩旁，一溜兒老房子青磚黛瓦，或民房，或店鋪。有人丈量過，古鎮這條唯一的街道足足有兩公里之長。也恰是這兩公里長的街道將陳家、李家兩大習武之家支開。

陳家居東頭，向日而居，乃風水寶地；李家居西頭，旁側是魚埠，難得的商賈繁華地帶。平日裡，兩家各自表面風平浪靜，但背地裡惡浪翻湧，隨時都極有可能洗淨這古鎮的一片靜謐、祥和之氣。

巧遇的是，兩家掌門人陳刀和李劍竟然年紀相仿，手中利器相當了得。陳刀一刀在手，迎物劈物，以萬鈞之力施於刀刃，刀下之物不成粉末，也成碎片；李劍一劍在握，集多家劍法於一身，劍出如風，勢如破竹，削鐵如泥，劍風凌厲，簡直是出神入化，驚泣鬼神。

俗話說，一山不容二虎。這陳刀、李劍雖居於古鎮兩端，但相互虎視眈眈，視對方如大敵。自兩家祖祖輩輩定居古鎮以來，總是事端挑起，給古鎮蒙上了幾許不祥殺氣。

但令古鎮市民欣慰的是：十三年前，兩家一場惡鬥中，李劍因風沙迷眼，半秒間失勢，被陳刀劈了一條左臂，成了手下敗將。從此，古鎮便多了一片安寧與平和。

只聽人說，多年來，陳刀日日在自家後院裡，一刀虎虎生風，練就一副好身體；李家深院關門掩戶，斷臂李劍不知所蹤，唯留一家老小戚戚哀哀度日……

一天黃昏，青石板街道上突然響起一陣急促的馬蹄聲。人們驚愕間，但見一匹白驃馬飛馳而來，馬背上的白衣少年一手勒韁，一手催鞭，向東頭疾馳而去。

發生什麼事了？白衣少年從何而來？正向何處？古鎮市民萬分疑惑，旋即蜂擁，緊緊跟在馬蹄揚起的那一陣青煙後，向東頭奔去。

僅兩分鐘不到，白馬停蹄，少年已立於陳刀門前。那飄飄衣袂間，分明有一柄長劍懸於腰間。

好傢伙，又是一名劍客！刀劍相逢，必是一場曠世交鋒！

果然，三天後，夕陽下，鎮外荒僻墳場，人山人海。

陳刀與白衣少年立於人海中央，兩人手中利器在金色的夕陽下閃爍著刺眼的光芒。

陳刀雖年近五十，但氣勢依舊逼人；少年年方十六七歲，眼若饑鷹。兩人站立，誰也不冒然出手。圍觀者議論紛紛。

刀劍相逢，惡戰難免。但畢竟雙方年齡懸殊，長輩不謙，晚輩無禮，都將成為古鎮市民口中的笑柄。

陳刀笑了，收回刀，插入刀鞘，欲放棄交戰。

少年拱拱手：「不必了！」言出，如寒冰徹骨。又後退一步，禮讓陳刀。

「後生可畏！」陳刀抱拳稱頌，語出如暖陽。

眾人見狀，唏噓感歎，這哪是惡戰的節奏？

站在一旁的古鎮鄭屠早已耐不住性子，跳到兩人中間，說：「我數三聲後，誰也不許讓，出手就是。如何？」

兩人不言，默許。

鄭屠跳回原地，油膩雙手一揚，高喊道：「三，二，一！」

鄭屠喊聲落，但見刀劍交手。兩人忽而如蛟龍出海，雙雙糾纏，忽兒如猛虎下山，刀劍下火星飛濺。陳刀一個鷂鷹飛撲，少年則輕快閃身，避開迎面而至的萬鈞之刀；少年騰挪輕移，轉身出劍，如金蛇吐信，陳刀則提刀相迎，扼住斜刺而來的劍鋒……

幾個回合下來，兩人不分勝負。真不愧是刀、劍一絕！圍觀者無不拍手稱快。

西天上，晚霞越來越燦爛。火紅的霞光下，刀光劍影，金光閃閃。

圍觀者呼聲不已，掌聲不斷，興奮得如同打了雞血一般，個個臉色漲紅，只管做一個盡情盡興的看客。

彼時，陳刀與少年依舊緊緊糾纏在一起，誰也占不了上風。

夕陽漸漸落下去了，只露出小半個臉。陳刀與少年酣戰，仍在興頭上。

圍觀者興奮至極，歡呼雀躍，扯破喉嚨給雙方呐喊助興。

突然，陳刀腳下一滑，趔趄間，少年一劍直抵陳刀。只聽得「啪」的一聲，血光之中，陳刀的左臂中斷，倏然落地。

陳刀頹然住手，踉蹌著，半跪在地。斷臂處，鮮血噴湧。他面色痛苦，肌肉扭曲，哆嗦著，右手指向少年的眉頭，半是驚異，半是欣喜：「朱砂痣！你……你是鴻兒？」

眾人驚醒，回憶的閘門一下子被打開，時光倒退到十三年前：那場刀劍惡戰後不久，某天半夜，風高雨急，陳刀家遭賊，錢財分毫未丟，唯三歲半的兒子鴻兒在熟睡中被人抱走。第二天，古鎮街頭，遍地張貼重金懸賞尋人啟事，那畫上鴻兒頭像的右眉眉峰處赫然長著一顆朱砂痣。莫非少年就是當年的鴻兒？

少年頓愕：自己的名字就是鴻兒！更要命的是，他的右眉眉峰處恰有一顆朱砂痣！刀客對自己的眉峰痣如此敏感，又如此親昵稱呼自己，那目光裡流露的是只有父親才有的深情！莫非？莫非自己與刀客之間有著斬不斷的過往？可一切，從來沒有聽父親李劍說起過……

「對，他就是鴻兒！沒錯，當年被人偷走的鴻兒……」有婦人撥開圍觀者，走近細看，一把擁住少年，淚雨紛飛地哭訴著。此人正是當年鴻兒的乳娘。

圍觀者一片譁然。

此刻，古鎮西頭，李家庭院。斜輝西照，在寧靜的院落裡灑下一片跳躍的金色光輝。院子中間，斷臂李劍右手執劍，挑，刺，穿，撩，劈，斬，抹，截，一招一式，劍劍寒氣襲人。而左臂上那管空空蕩蕩的衣袖隨著腳下千變萬化的步子，在空中如一條白練翻飛……

原來，十三年前，斷臂李劍一直仇恨難消，重金買通飛賊趁黑夜抱走陳刀的兒子。之後隱匿他鄉，悉心撫養仇敵的兒子長大，並精心授以劍法。李劍知道，這世上，對於陳刀最大的悲哀莫過於擊倒自己。傷害自己的，恰是他生命中的至愛至親的兒子！

斷臂李劍終於使出了這世上最毒最狠的這一招。在虛實變幻的劍影中，他仿佛看見了一條血肉模糊的斷臂，是陳刀的，亦是當年自己的……

作者：王月娥