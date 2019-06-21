加華作協温哥華島舉辦 「第一屆加華文學營」 座談聯歡觀光考察收穫豐

(溫哥華消息) 加拿大華裔作家協會為推動文學創作，促進會員之間的友誼，於6月中在温哥華島舉辦「第一屆加華文學營」。

文學營於6月10日至13日舉行，地點是温哥華島 的海濱小城奈乃莫(Nanaimo)，活動内容包括文學座談會、詩文朗誦聯歡晚會、觀光遊覽與文化考察。

文學營参加者共15人，分乘四辆汽車，在會長陳浩泉和執行會長梁麗芳的带領下，乘搭汽車渡輪從温哥華直達奈乃莫，下榻於民宿「抒意園亅。在四天三夜的宿营行程中，首先舉行主題為「創作心得交流」的文學座談會，陳浩泉先致詞，指出了文學營的主旨與座談要點，接着由梁麗芳主持座談。两個多小時的會議中，大家暢所欲言，談寫作經歷、創作心得、翻譯經驗——並有現場交流，氣氛輕鬆活潑，内容紮實而具啓發性。出席者都發了言，也都有不同程度的收穫。

詩文朗誦聯歡晚會分兩次舉行，首晚的朗誦聯歡會先評選由陳浩泉提議的Nanaimo 的中譯，結果獲獎的是梁麗芳的「奈乃莫」。两次晚會分别由副會長任京生和會長陳浩泉主持，晚會上每位出席者都有機會展現自己的才藝。首次晚會，副會長陳華英精心准備的成語猜謎讓大家先静下心來動動腦筋；接着的詩文朗誦，中英俱備，國粤雙聲，新舊两體，可謂百花齊放；歌舞表演也多姿多采，國、粵、英、俄歌曲紛陳，更有京、越劇種片斷演唱，足見作協同人多才多藝，令人驚喜！

文學營的觀光遊覧與文化考察地點包括奈乃莫市中心海濱、壁畫鎮 Chemainus 、圖騰柱鎮 Duncan ，以及 小漁村 Cowichan Bay ；此外，作家們也到 Long Lake 湖畔野餐，到 Roberts Memorial Provincial Park 的小海灣釣螃蟹，收穫豐富。

第二次的晚會結束前，大家合唱台灣的《綠島小夜曲》，在深情悠揚的歌聲中，「第一屆加華文學營」劃上了圓滿的句號。

是次文學營参加者還有作協副會長青洋，理事陶永强、陳麗芬、盧美娟，會員黄冬冬、沈家莊、曹小平、林偉芝，以及文友梁珮、黄婉兒、徐欣靈。