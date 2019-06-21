在一個貿易洽談會上，我作為會務組的工作人員，把一個中年人和一個小夥子送進了他們的住房–本市一家高級酒店的38樓。小夥子俯看下面，覺得頭有點眩暈，便抬起頭來望著藍天，站在他身邊的中年人關切地問，你是不是有點恐高症？

小夥子回答說，是有點，可並不害怕。接著他聊起來小時候的一樁事：「我是山裡來的娃子，那裡很窮，每到雨季，山洪爆發，一瀉而下的洪水淹上了我們放學回家必經的小石橋，老師就一個個送我們回家。走到橋上時，水已沒過腳踝，下面是咆哮著的湍流，看著心慌，不敢挪步。這時老師說，你們手扶著欄杆，把頭抬起來看著天往前走。這招真靈，心裡沒有了先前的恐怖，也從此記住了老師的這個辦法，在我遇上險境時，只要昂起頭，不肯屈服，就能穿越過去。」

中年人笑笑，問小夥子：「你看我像是尋過死的人嗎？」小夥子看著面前這位剛毅果決、令他尊敬的副總裁，一臉的驚異。中年人自個兒說了下去：「我原來是個坐機關的，後來棄職做生意，不知是運氣不好還是不諳商海的水性，幾樁生意都砸了，欠了一屁股的債，債主天天上門討債，6萬多元呵，這在那時可是一筆好大的數字，這輩子怎能還得起。我便想到了死，我選擇了深山裡的懸崖。我正要走出那一步的時候，耳邊突然傳來蒼老的山歌，我轉過身子，遠遠看見一個采藥的老者，他注視著我，我想他是以這種善意的方式打斷我輕生的念頭。我在邊上找了片草地坐著，直到老者離去後，我再走到懸崖邊，只見下面是一片黝黑的林濤，這時我倒有點後怕，退後兩步，抬頭看著天空，希望的亮光在我大腦裡一閃，我重新選擇了生。回到城市後，我從打工仔做起，一步步走到了現在。」

其實，在我們每個人的一生中，隨時都會和他們兩位元一樣碰上湍流與險境，如果我們低下頭來，看到的只會是險惡與絕望，在眩暈之中失去了生命的鬥志，使自己墜入地獄裡。而我們若能抬起頭，看到的則是一片遼遠的天空，那是一個充滿了希望並讓我們飛翔的天地，我們便有信心用雙手去構築出一個屬於自己的天堂。