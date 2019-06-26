對於擁堵收費 西雅圖「顯然還沒準備好」

（編譯Zita）西雅圖的擁堵收費推動繼續向前推進，以城市研究的第一階段為標誌，以確定最佳實施方案。但這種制度將帶來的巨大變化，這座城市是否為此做好了準備？



「顯然他們還沒準備好，」前西雅圖土地使用律師查克沃爾夫（Chuck Wolfe）說。現時就居在倫敦的沃爾夫最近在Crosscut上發表了一篇關於西雅圖擁堵收費未來的文章。擁堵收費制度基本上可以為在城市指定區域內進出的司機制定通行費。 然而，對於西雅圖來說這是本末倒置的。



「（西雅圖的）初步報告都是關於公平的，它幾乎假定某種形式的制度是既成事實，我認為這是錯誤的做法，」沃爾夫指。



對於沃爾夫來說，將西雅圖與成功實施擁堵收費的城市（如倫敦和斯德哥爾摩）進行比較，是一個蘋果和橙子的討論。 這主要是因為西雅圖尚未實施或支持收費系統所需的基礎設施。



西雅圖的火車和公共汽車網絡相比倫敦這樣的城市，落後了幾十年。這些城市擁有強大的公共交通選擇，可以激勵司機乘搭公共交通工具。與此同時，ST3的西雅圖公交擴建計劃至少要到2035年才能完成。有些人甚至提議早日進軍ST4，這可能會集中在為該市提供自己的地鐵系統。就現在而言，西雅圖還有很長的路要走，還有很多問題要回答。



「（倫敦有）地下，[和] 地上的鞏固舊市政列車。 有三到四個國家鐵路系統。 泰晤士河上有船，現在它真的是多模式的，」沃爾夫描述道。



為此，西雅圖擁堵收費的未來將在很大程度上改善市民通勤的選擇。 更重要的是，它需要權衡城市自身的獨特需求，而不是簡單地移植其他人的模型於該市中。



「西雅圖的擁堵收費定價需要適用於西雅圖及其背景情況，」沃爾夫說。

