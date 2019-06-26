已故LGBTQ+民權先驅印象不滅 市長德肯建議留名國會山 以作紀念

（編譯Zita）芭芭拉貝利（Barbara Bailey）曾是一位深受喜愛的書商圍和LGBTQ + 跨性別族群維權人士。拉貝利的名字可能將出現在國會山其中一條街道上—市長詹妮德肯（Jenny Durkan）建議將丹尼之路東（East Denny Way）的一部分重新命名，以紀念這位在9月中風後去世的西雅圖活動家。



「芭芭拉愛西雅圖，並注專於讓自己變得更好，」德肯在一份聲明中說道。「她是LGBTQ+權利的早期先驅……她為公益事業歡呼，並反對任何不公義事情。她一直在西雅圖為有色人種社區和LGBTQ+社區倡導民權。」



根據德肯辦公室的聲明，她在週一向理事會提交了她的提議。如果獲得批准，百老匯東道（Broadway East）和第十大道東（10th Avenue East）之間的丹尼之路東街區將更名為「芭芭拉貝利道」（Barbara Bailey Way）。該變更將在理事會批准後30天生效。



芭芭拉的哥哥布魯斯（Bruce Bailey）說，他和家人聽到這個提議後感到非常榮幸，並指他的妹妹相當謙虛，這是她意想不到的。



「芭芭拉對我們來說顯然是一個非常特別的人，我認為她的死亡令我們意識到她影響了多少不同的團體和個人，」他說。 「我覺得我們有點不知所措，但絕對為妹妹感到非常自豪。」



「芭芭拉貝利道」將在加安德森公園（Cal Anderson Park）—它以該州第一位公開同性戀立法者的名字命名—和明年開放的愛滋病紀念銜接廣場（AIDS Memorial Pathway）的之間。它的位置距離貝利之前的書店 Bailey / Coy Books 僅幾個街區。



在貝利在西雅圖市中心的雷尼爾廣場開了第一間書店B.Bailey Books之後，相隔五年，Bailey / Coy Books於1982年在百老匯區開業。兩個地點除了提供各種各樣的書籍，也分別為許多LGBTQ +的人提供了一個安心的地方。



「它們是…為LGBTQ +社區提供了一個安全和熱情的空間，特別是為那些剛出櫃的人和在反LGBTQ +行動的高峰時期，」德肯在2018年的一份聲明中說道。「在芭芭拉的書店，沒有任何恥辱，沒有任何秘密或隱藏 – 『我們』的書籍被放置在所有紐約時報暢銷書的旁邊。」



驕傲基金會（Pride Foundation）發言人凱特倫凱洛格（Katelen Kellogg）表示，貝利也是1985年創建位於西雅圖的LGBTQ +組織的關鍵人物。在貝利去世後，她的家人鼓勵人們以她的名義捐贈給驕傲基金會獎學金。布魯斯說市民湧現的支持情況令人震驚。

