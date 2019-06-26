華州推創業技能計劃 幫助獄中婦女重歸生活

（編譯Zita）華盛頓計劃正採取一種新方法，幫助處於監獄的婦女在獄期完結後能過上有成效的生活。 「準備釋放」（Ready for Release）計劃是一個為期八週的課程，教授即將被釋放的女性眾多企業技能，以便她們日後可以用來創辦自己的事業。



「我們第二批女性企業家剛剛畢業出獄了，她們將得到我們的多元化服務，以助她們開始在社區中設立自己的微型企業，」項目主管珍休斯（Jen Hughes）指。「他們每週都會在營銷、銷售、財務報表和業務運營方面建立自己的技能，並學習如何宣傳穩固的商業理念和進行強而有力的商業談判。」



這個計劃由西雅圖的非營利組織Ventures提供，他們致力為邊緣人士提供培訓和指導。現時在Mission Creek婦女矯正中心實行，為期數週的課程將要求獄中婦女在畢業典禮中推銷其商業想法作結。這個想法是為囚犯提供一種替代方法，以便在釋放後找到穩定的工作，以及補充監獄裡的就業培訓方法。



「不幸的部分是在釋放時，對於被監禁的人來說，就業機會非常具有挑戰性。因此，擁有另一條成功和金融穩定的道路對我們來說非常重要，」休斯說。「在華州其實有很多幫助囚犯重投生活的計劃，我們很幸運成為另一個支柱。」



「這些被監禁的女性具有非常可轉移的技能。 她們過去可能擁有一家公司，或具有非常相關的技能，可以在釋放後把這些技能轉變為業務。」



自該計劃啟動以來，已釋放的囚犯已經開始了一系列的業務，包括專業攝影、繪畫、木工、汽車細節以及沙龍等眾多美容相關業務。她們最感激這項目讓她們相信自己可以做任何事情，儘管她們有監獄背景。

