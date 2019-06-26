4500名Expedia員工將遷移西雅圖 該公司將如何避免交通混亂？

（編譯Zita）跟據智遊網（Expedia）的官員，該公司的西雅圖新總部將成為那些避免開車上班的員工的綠洲。公司除了提供私人接送專車，還有豐富的自行車設施和每天不駕車的現金獎賞。



但當公司宣布從貝爾維尤搬到西雅圖的內彎社區（Interbay）時，Expedia 將佔據了40英畝、擁有1,230車位的停車庫基乎加建了一倍，現時有2300個車位。最終，該公司可以根據與該市的協議進一步擴大這範圍。



「他們似乎正在努力解決減少交通擁擠的問題，」安妮女王社區委員會主席艾倫·莫拉德（Ellen Monrad）說。「另一方面，他們正在建造一個巨大的停車場。」



今年秋天，Expedia的員工（該公司包括多個旅遊網站）將開始遷移到新的基地，預計到2月份將有4,500名員工。 到2031年，該公司可以擴展到多達8,000名員工。相比之下，當前租客生物技術公司Amgen在2014年宣布關閉基地時，它肅清了660個工作崗位和一個在波塞爾的工廠。



雖然與亞馬遜這樣的大公司相比，Expedia的員工規模較小，但此舉將挑戰該地區減少單人駕駛和承擔西雅圖溫室氣體減排最大因素—汽車交通—的承諾。



莫拉德說她的團隊並不反對基地，並將關注附近的阻塞點：艾略特大道（Elliott Avenue）和已經很慢的美世街（Mercer Street）及丹尼路（Denny Way）交叉路線的交通可能因為這項目而惡化。阻塞的連鎖反應很大機會從第15大道西延續到巴拉德。



根據該公司的說法，只有不到一半的Expedia員工住在東面，亦不會分享更詳細的細節。 未來幾年，輕軌將在東區和市中心之間乘載市民，而通過內彎到巴拉德的線路將在2035年之前開通。



這讓城市和該公司找到了其他方法來減少汽車的使用。 Expedia和該市已經同意了一項計劃，他們表示將把預計的單人駕駛率從今年基地開放時的49％降低到2031年的30％。該公司為大多數員工提供無限制的ORCA通勤證、免費共乘車車位和各通勤幫助。加上，員工將獲得每天 $5 獎勵當他們選擇乘坐公共汽車、共乘車、自行車或步行上班。



該公司還同意採取一系列其他措施，包括沿艾略特大道和Galer Flyover進行道路改善和監控。 該市要求公司支付該地區的信號改善費用。而城市和公司都拒絕透露Expedia為這些改進投放的金額。



駕車到西雅圖基地的員工將要自己支付所有停車場的費用。根據公司和城市簽署的運輸管理計劃，公司不會提供每月停車許可證。如果基地不乎合單人駕駛的費用準則，某些停車位會被封鎖並且無法進入，直至公司提高停車場費用的金額。

