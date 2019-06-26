市長德肯：「西雅圖是時候討論禁止電子煙」

（編譯Zita）在舊金山通過禁止銷售Juul產品和電子煙的法案之後，市長詹妮德肯（Jenny Durkan）宣布她打算在西雅圖討劃推出類似的禁令。現時立法機關已將吸食電子煙的年齡提高到21歲。



德肯在週三發推文指：「舊金山的舉動大膽。 現在是時候在西雅圖進行這個討論。」



舊金山通過該措施以對抗青少年吸煙增加的情況。 最近的數據稱，雖然整體青少年吸煙率處於歷史最低水平，但20％的高中生和5％的中學生使用電子煙。 總體而言，這比去年同期增長了78％。



加州大學舊金山分校的醫生和尼古丁專家尼爾貝諾維茨（Neal Benowitz）標籤全面禁止電子香煙「可怕」，並稱這些數據具有欺騙性。



「措施的出發點是好的，但投票的人沒有聽到完整的故事，」貝諾維茨告訴紐約時報，指出大部分年輕人每月使用電子煙的時間不到10天。



現在，斯卡吉特縣禁止在公共場所吸食電子煙和香煙。與此同時，在華盛頓，該州最近將購買煙草產品和電子煙的年齡提高到了21歲。



「（華盛頓）率先與大煙草對抗並致力減少吸煙情況。 我們不能倒退，」德肯說。



目前還不清楚德肯或西雅圖市議會將會採取怎樣的措施，但在繼續討論的過程中預計將引發不少的爭論。

