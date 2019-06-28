域多利街商業促進會 第11年響應「保持溫哥華美麗」計劃

溫哥華域多利街商業促進會會長鍾悅斌(Christopher Chung) 與義工在出發前合照。

(溫哥華消息)溫哥華域多利街商業促進會(Victoria Drive Business Improvement Association)，今年連續第11年響應溫哥華市政府的「保持溫哥華美麗」清潔街道計劃。溫哥華市政府代表指出，此計劃是鼓勵市民多參與公益活動。



上周六天氣和暖，來自社區各個領域的團體及商戶超過80位義工，是歷年來最多的一次，當中有93歲長者、青年和6歲兒童，他們高興地分頭沿域多利街清潔街道以及撿拾店舖後巷垃圾。經過三個小時的勞動，清潔了30條街道和後巷，共收集了逾80袋垃圾，當天稍後由市政府接收。



今年響應這個計劃的贊助商戶及團體比往年更熱烈，而溫哥華域多利街商業促進會則由會長鍾悅斌 (Christopher Chung) 偕同理事們出動支持。參與的團體及人士包括：加拿大皇家銀行、加拿大帝國銀行、Vancity、London Drugs、麥當勞、Tim Hortons、星巴克、Dairy Queen、Edward Jones、溫哥華南區警訊中心、溫哥華南區鄰舍中心、Mosaic機構、Christ Miracle St. Thomas 教會、堅盛頓青年團、John Howard協會、卑詩貿易省務廳長周炯華、溫哥華蘭加拉區省議員李耀華、個別人士及溫哥華市政府代表。



清潔完畢後，域多利街商業促進會以中西式餐食及飲品款待義工，並有抽獎。鍾悅斌會長最後感謝社區團體、商戶及義工的支持，並期望明年的清潔活動能獲得更大的響應和參與。