有一種飛躍，是數億汗水的凝聚，它是東方雄雞的崛起之路；有一種夢想，是數以億顆心之所向，它是中華民族的偉大復興之夢；有一種腳步，是數億人民的奮進，它是炎黃子孫磅礴的信念。

在時間的洗禮中，中國在眾多領域上經歷了質的飛躍，中國人民用熾熱的心，譜寫了中國史上一個又一個的傳奇。希望的種子在這片土地上萌發生長，不斷蔓延。從弱國到發展大國，從落後保守到繁榮開放。這些蛻變的歷程，無疑都成了發展路上的里程碑。破繭成蝶是中華兒女共同的期盼，追夢之路，我們一直在前行。

上下求索 追夢不止

路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。在幾百年的漫漫路途中中國不斷謀求發展。從「洋務運動」開始到「新文化運動」。從探索適合的國情到新中國的成立，中國一直在坎坷中前行，在風雨中成長。改革開放新開端，重塑新的國際形象，「一帶一路」的新輝煌。一個個不可否認的成就，是最好的見證者。在這條路上，我們實現了人民生活從貧困到溫飽再到小康的轉變，實現了技術從依賴到領先的提高，實現了弱小到富強的轉型。突破了自我，更驚豔了世界……征途漫漫，中國帶著目標努力發展的目標，向更遠處走去，用時間和實踐踏出追夢路上沉重而又踏實的步伐。路之遙遙，中國的腳步從未停止。

任爾狂風 追夢不悔

中國的發展恰如蜿蜒曲折的山路，崎嶇且艱難。中國經歷過黑暗，經受過風雨，但幸運的是我們沒有迷失，在黑暗中點燃了可以燎原的星星之火，在狂風中深深紮根，我們有一群心系家園的優秀中華兒女，在祖國危難之際，他們放棄功名利祿毅然回國。鄧稼先離家二十八年，只為東方大地上一朵騰起的蘑菇雲；錢學森毅然回國為中國航太導彈事業注入新力量；楊振寧回籍中國，中國物理事業再添光輝……正如臧克家所說的「有的人活著，他已經死了。有的人死了，他還活著。」而他們正如閃耀的明星，懸掛在夜晚的上空。為中國發展的進程奉獻著光亮，將光芒灑向神州大地。中國人民的堅韌，為國家贏得了獨立和尊嚴。中國人民的奮鬥創新，為國家帶來了機遇。中國人民的拳拳愛國之心，為國家鑄造了強大的依靠。中國正是在數億人民的支援下，「任爾東西南北風。」無畏地向前邁進，路之險峻，中華兒女的報國之心從未消散。

勢如破竹 追夢不負

近年來，中國的發展可謂一路高歌，嫦娥四號探測器成功發射，北斗導航向全球邁出堅實一步。125個貧困縣成功脫貧。無論在軍事還是經濟上，我們都在以驚人的速度創造著佳績。全國人民都在響應習近平總書記的號召，「我們都是追夢人」。科研技術人員不斷尋找創新，在位職工無私奉獻，新時代青年學習探索，每個人都走在追夢的路上，跟著國家和黨的步伐在追夢之旅上演繹出永恆的璀璨，在歲月的長河中留下中國的發展印記。中國帶領著人們走向更高水準的生活，向世界展示了中國速度。我們不會因為眼前的成績沾沾自喜，我們的征途是星辰大海，是中國的復興之夢，用心走好發展之路，用行動鑄造追夢橋樑。路之蒼茫，中國尋求奮進的心從未改變。 百年追夢，中國一直在路上。騰飛中國，中國人一直在奮鬥。不停止向前，不後悔走過的路，不辜負人民的期望，是中國的方向，中華民族的偉大復興之夢，是我們每個追夢人深深的信念。