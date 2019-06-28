蘋果公司深諳中國政商關係　庫克不擔心公司面臨報復

蘋果公司CEO庫克創造了美國企業與中國交往的記錄，有分析指出，這是因為庫克深諳中國政商關係，政商關係好對企業經營有很大的幫助。

中美經貿關係不斷惡化，很多人預計，如果中國反制，蘋果公司首當其衝。中國不只是蘋果除美國之外的最大市場，也是蘋果產品的最大生產基地，大量的蘋果產品從零部件生產，到成品組裝，都在中國完成。

不過，蘋果公司現任CEO庫克（Tim Cook）對中國反制似乎並不是那麼悲觀。

6月4日，庫克在接受《CBS》專訪時被問及美國對華為的禁令是否會招致中國對蘋果的報復，庫克認為這不會發生。「我們都給予了對方良好的尊重，所以我並沒有想這種情況發生。」

有分析稱，從庫克上任以來和中國的交往軌跡，可以看出，他是最深諳中國政商關係的美國公司之一。

2011年，庫克出任蘋果CEO，海外訪問的第一站就是中國，之後庫克基本上每年都會來一兩次中國，其中六次獲邀踏入中南海。

此外，從官方報道可以看出，庫克每次到訪中國都會深入蘋果的業務重心，與當地領導會面，庫克是多個中國地方政府的座上賓。

以2012為例——2012年3月庫克第一次訪華，會見完高層後，庫克第二天就去了河南。2012年3月28日，庫克先後參觀河南省進出口檢驗檢疫局和富士康在鄭州的工廠。據河南省檢驗檢疫局官方網站報道，庫克於當天上午，在河南省副省長趙建才、河南出入境檢驗檢疫局局長袁長祥、鄭州海關關長栗洪顯的陪同下，參觀鄭州新鄭綜合保稅區。

此外，庫克還與中國電信運營商——中國電信、中國移動保持了密切合作的關係。

不過，6月20日，蘋果公司寫給美國貿易代表辦公室的信函曝光，反對加徵關稅。蘋果稱公司是美國最大納稅人，關稅會削減其對美國經濟的貢獻；關稅還會讓蘋果在和中國企業的競爭中處於不利地位。

這似乎表明，即便與中國官方保持了「友好」的關係，在中美貿易戰這一關鍵問題上，蘋果也存有「警惕」之心。

美國《政客》雜誌6月20日題為《蘋果努力要把iPhone排除出特朗普關稅清單》的文章提到，如果總統特朗普（Donald Trump）針對蘋果在中國生產的產品加徵關稅，會讓其在中國市場面對三星時非常不利，後者已不在中國生產智能手機。