《金曲忘不了歌唱大賽》完美謝幕 何韻怡奪冠

得獎者 (左至右)，強強組合大獎: 1號高拓海、爆量人氣大獎: 3號楊淇、冠軍: 4號何韻怡及強強組合大獎: 6號高婕馨及7號劉展偉。

(溫哥華消息)由城市電視主辦的《金曲忘不了歌唱大賽》最近剛在River Rock Show Theatre圓滿結束。從百人海選中成功獲得晉級通行證的八位選手，在星級導師團兩個月的訓練下提升戰鬥力，無論在形象、唱功、舞台演繹都令人眼前一亮，更於早前兩場前哨戰中累積了實戰經驗，八強在總決賽以絕對壓台的姿態，為耳熟能詳的金曲赋予新生命，爭奪冠軍寶座及各項大獎！

這場精彩絕倫的音樂盛宴由身兼司儀的終極八強隊長「愷嘯狂潮隊」陳敏愷及「雷婷萬鈞隊」牛婷婷掀開序幕，兩位美女主持首次同台互相飆舞，活力四射，嗨翻全場，緊接著帶領當晚的主角一一亮相舞台，支持者歡呼聲不斷。大會榮幸邀請到台灣資深音樂製作人于仲民老師、音樂大師鍾肇峰先生、著名詞曲創作人暨監製徐繼宗先生及聲樂家劉若熙小姐擔任評審，即場點評的同時，以專業眼光挑選出當中的佼佼者。

總決賽分三個回合進行，首先是自選歌曲對壘環節，為增加比賽刺激性，評審可自由揀選想聽的曲風，再由隊長派出隊員迎戰，首先由4號何韻怡深情演繹「想你的夜」對上8號李奧溫柔細訴「如果雨之後」；繼有5 號朱怡潔以纏綿的「愛」和6號高婕馨神秘風情的「月牙灣」較量一番；3號楊淇與7號劉展偉則分別娓娓道來「空白格」的惋惜之情及「黑色幽默」傷心欲絕的玩笑；最後由1號高拓海以溫柔情歌「愛如潮水」互拼2號蕭若詩為現場觀眾帶來好心情的「Sunny Day」。

歌聲極具感染力的冠軍4號何韻怡深情演繹金曲「想你的夜」及「妳把我灌醉」。

首輪比試兩隊戰得激烈火熱，為了舒緩現場緊張氣氛，2011年Little Sunshine 冠軍Monica 宋美惠夥拍孖生姐姐 Jessica 宋美漫載歌載舞帶來Kpop表演及小提琴演奏，已經亭亭玉立的兩姐妹散發著迷人的舞台魅力及過人的音樂天賦，精彩演出贏得觀眾的熱烈掌聲。接下來要考考選手的默契度，大會邀請了著名演唱會監製 Richard Yuen 老師擔任音樂顧問，為八位晉級者重新編製合唱曲目，創造另類比試舞台，並率領樂隊Richard and His Band現場伴奏，錦上添花。由 #1 Dylan, #4 Wendy, #6 Lulu 和 #7 Stevic 組成的「愷嘯狂潮隊」先以「珊瑚海」展示四人的完美和唱，其後帶來搖滾色彩濃厚的「一個人」，唱出對愛情的豁達灑脫，讓全場沸騰；而「雷婷萬鈞隊」的 #2 Kat, #3 Frank, #5 Mandy 和 #8 Ao則帶領現場觀眾穿越時空，先感受「涼涼」古代詩情畫意的唯美情境，再以「小酒窩」回到純真的現代青春校園，甜蜜歌詞暖透心田。

來到第三回合，八強使出渾身解數，爭取最後機會贏得評審的青睞。有型有格的1號高拓海以「王妃」加上自編的hip-hop舞蹈炸裂舞台，震撼全場；活力十足的2號蕭若詩獻唱「我要飛」，唱出追尋夢想的勇敢與無懼；年僅16歲的3號楊淇細膩詮釋「忘記擁抱」，青澀年紀卻擁有扣人心弦的嗓音；歌聲極具感染力的4號何韻怡撕心裂肺地高唱「妳把我灌醉」，訴盡愛情的心酸； 收放自如的5號朱怡潔演繹「我等到花兒也謝了」，淒美哀傷的情感表露無遺；聲音空靈清新的6號高婕馨帶來輕電搖滾歌曲「不醉不會」，微醺朦朧的味道令人沉醉其中； 曾任歌唱老師的7號劉展偉唱出充滿力量的「逆光」，溫暖歌聲彷如一道閃爍光芒從天而降；擅長抒情曲風的8號李奧則特別揀選節奏感強烈的「曹操」，更加入自己創作的Rap，古今對照，讓人耳目一新。

特別表演嘉賓希林娜依•高壓軸登場。

萬眾期待的總決賽特別表演嘉賓希林娜依•高壓軸登場，2017年為了追尋夢想離鄉背井，勇闖《中國新歌聲第二季》並取得好成績的希林首先帶來讓她鋒芒畢露的「無與倫比的美麗」，再特地為溫哥華觀眾獻唱外語歌「Bellyache」，獨具一格的音色和唱腔令人陶醉。早前以高票成為《金曲新聲音》得主的希林更送上出道一週年，以自己名字Curley G命名，並親自包辦詞曲的「顆粒季」，回饋本地樂迷的支持。最後希林獻上「她來聽我的演唱會」，嗓音低迴带磁性，細膩入骨，傷感動人。

各得獎者與評判團、特別表演嘉賓希林娜依•高及新時代電視代表合照。

最後，大會評判團經過一番慎重商議，終於選出得獎者如下:

全場總冠軍：4號何韻怡

強強組合大獎：「愷嘯狂潮隊」1號高拓海、4號何韻怡、6號高婕馨及7號劉展偉

而早前在網上投票獲得最高票數則贏得，爆量人氣大獎：3號楊淇