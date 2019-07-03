「穿越山海經」音樂舞劇 月中卑詩省演出兩場

(溫哥華消息)由蘭韻樂團(Orchid Ensemble) 製作的多媒體音樂舞劇「穿越山海經」(Crossing Mountains & Seas)，於本月份在加拿大卑詩省演出兩場。

「穿越山海經」多媒體音樂舞劇，將時下流行的線上遊戲、穿越題材與傳奇的山海經故事結合，是一場融合現代舞及高空舞蹈特技、匯集中西音樂元素與即興創作、配合多媒體動畫科技的原創表演藝術。劇中的兩位主人翁，以虛擬的線上遊戲作為媒介，由加拿大的現代都市生活，穿越到山海經中充滿傳奇色彩的史前亞洲。他們在旅途中，遇上了各種千奇百怪的動物，自己也化身為山海經裡的經典角色，上天入海無所不能，展開一場跨越時空與東西方文化的冒險。

「穿越山海經」由1997年創團的蘭韻樂團(加拿大朱諾音樂獎提名、美國國際獨立音樂獎得主)製作，在加拿大藝術評議委員會為慶祝加國成立150週年的全國藝術團體提案中脫穎而出，由樂團藝術總監兼作曲與二胡演奏董籃(LanTung)、多媒體藝術家簡上翔 (Sammy Chien)、舞蹈家魏成欣(Chengxin Wei)、高空舞蹈專家Julia Taffe，與多位藝術家歷時三年共同創作完成。舞者表演的空間，由地面延伸到了空中，將舞台立體化。音樂方面以二胡、古箏、人聲、西洋打擊樂的組合，融合傳統元素與即興創作，更靈活的配合舞蹈的節奏。多媒體藝術使用現代電腦科技，傳統水墨形象的山海經人物，得以遊走於充滿現代感的抽象場景中。同時，「穿越山海經」探索線上遊戲對現代都市生活能夠帶來的正能量。數位科技有助於發揮想像力，為藝術創作帶來無限可能。在遊戲的空間裡，玩家不分種族、年齡、性別、外貌，都可盡情交流、合作通關。正如同山海經裡形象詭異的神獸人物，在上古的大地山川和平共處，是今日多元文化社會所追求的祥和。

山海經是中國古代流傳下來的一部奇書，書中以圖文描述史前的亞洲大地，遍佈奇特的山川、湖泊、植物、礦物。無數的城邦中比鄰而居的，是半人半獸或是同時擁有不同飛禽走獸特徵的奇珍異獸。追述傳統文化，道教信仰、神話傳奇、祭祀禮儀、習俗規範，都可以在山海經中見到雛形，這是一部研究歷史文化的重要典籍。然而在追求科技發展的19、20世紀，山海經漸漸被世人所遺忘，很少人聽過這本書，更少人知道它的內容。直到神怪小說與電影特技從西方流行到了亞洲，東方的小說與影視作品於是在山海經中尋找靈感，這部流傳了超過兩千年的巨作又重新受到矚目。

有關音樂舞劇「穿越山海經」(Crossing Mountains & Seas) 的購票詳情，可上網到https://crossingmoutains.bpt.me/。

「穿越山海經」(Crossing Mountains & Seas) 音樂舞劇只有兩場演出!

日期：2019年7月11日 – 晚上7:30

地點： Port Theatre,

125 Front St, Nanaimo, BC

訂票網頁：https://crossingmoutains.bpt.me/

日期：2019年7月20日 晚上 8pm a

地點： Vancouver Playhouse,

600 Hamilton Street, Vancouver, BC

訂票網頁：https://crossingmoutains.bpt.me/