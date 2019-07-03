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（編譯Zita）亞馬遜計劃在貝爾維尤建造一座43層的高層建築—這是公司旗下最高的建築，也將成為該市最高的大廈—可容納數千名員工，並表明他們在東區城市發展的更深層承諾，他們在那裡積累了大量的辦公室租賃。



該公司於週二開始對擬建大樓進行正式許可程序，這稱為Bellevue 600 的大廈將建於貝爾維尤企業廣場的東半部，它在4月以1.95億美元的價格買入。



雖然擬議建築的具體細節可能會在進行審查時發生變化，但該公司預先向貝爾維尤市申請的規模表明，將有近4200名員工入駐。 該公司上週表示，這個耗6.5億美元，佔120萬平方英尺的項目將容納約5,000名亞馬遜員工，他們預計將在本月開始搬遷。



25年前亞馬遜這商業巨頭已在該貝爾維尤發展，而Bellevue 600乃是公司在城市中的第一個建築項目。自2016年以來，亞馬遜已經獲得了正在計劃中或現有六個其他主要租約，總面積約為180萬平方英尺。亞馬遜僅表示計劃在未來幾年內在貝爾維尤安置「數千名」員工。 市發言人表示，貝爾維尤市沒有就亞馬遜的擴張預測就業增長。



亞馬遜正在貝爾維尤擴張，以挖掘東邊的潛在人才，大多數在東面的員工都不想在西雅圖上班。該公司在貝爾維尤擁有540多個職位空缺，主要是專注於運營技術。 該戰略的一部分是為西雅圖的持續增長騰出空間，西雅圖擁有近11,000個職位空缺，員工人數超過45,000人。



亞馬遜稱讚貝爾維尤的設施、生活質量和其「商業友好的環境」。



「我們期待在貝爾維尤擴大業務，為該市帶來數千個工作崗位。」亞馬遜發言人在一份聲明中表示： 「這包括已經在貝爾維尤工作的員工、新員工以及目前位於西雅圖的一些全球運營團隊的搬遷，以適應我們南湖聯盟校園其他團隊的持續擴張。」



在貝爾維尤，亞馬遜的新塔樓位於一個主要的交通樞紐，位於將於2023年開放的Link輕軌站的一個街區內。2017年的分區改變使得市中心某些地區的建築高達600英尺。目前最高的建築物包括貝爾維尤塔和林肯廣場塔，高度為450英尺。它們是建築熱潮的一部分，在過去的十年裡，貝爾維尤的天際線發生了變化。



亞馬遜新塔的預申請描述了公共廣場空間以及與貝爾維尤的交通連接—這是一條自行車和行人的路線，將405號州際公路以東的東區鐵路走廊與市中心和華盛頓湖濱水區連接起來。