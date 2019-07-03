（編譯Zita）一系列新的華盛頓州槍械法案將於7月生效，其中包括1639倡議的關鍵部分—自從這個全面槍械措施在上年被通過後，它引發了公眾對槍支、公共安全和憲法權利的激烈辯論。



州立法者今年通過了至少10項與槍支有關的法案，包括在本週一生效的「鬼槍」禁令，和禁止家庭虐待者或有暴力傾向歷史的人管有槍械等。1639倡議其中一部份是將半自動步槍的法定購買年齡提高到21歲，這在1月份已被通過。該法案的其他部分—對半自動步槍購買者加強背景調查和槍支安全儲存的條款也在週一生效。



根據該條款，如果不允許擁有槍支的人（如兒童或重罪犯）獲得槍支、公開展示、使用或將其用於犯罪，則會被控危害社區罪。槍械持有人如已將自己的槍支放在鎖箱或保險箱內，或已使用扳機鎖，一旦被不允許擁有槍支的人以某形式得到其槍械，持有人不會受到指控—前提是支有者需要在五天內報告盜竊事件。



雖然近60％的華盛頓選民支持1639倡議，但這新法律激怒了槍支權利倡導者和農村居民，他們認為這違反了第二修正案，許多縣治安官和一些城市官員公開表示他們不會強制執行該法。司法部長鮑勃弗格森（Bob Ferguson）曾表示，如果官員不按比執法，而當有人起訴他們的城市或縣，官員則可能要承擔民事責任。



槍支權利倡導者，包括基於貝爾維尤的第二修正案基金會，已經對該倡議的半自動步槍的年齡限制提出了法律質疑。第二修正案基金會的創始人艾倫戈特利布（Alan Gottlieb）沒有回覆尋求評論的電子郵件。



負責1639倡議的槍支責任聯盟發言人塔爾曼特拉斯克（Tallman Trask）表示，他預計將有新的訴訟將對其倡議提出質疑。即使法庭已判決1639倡議的通過，仍然有很多反對的聲音，指該倡議違反第二修正案。上週，一位共和黨州立法委員表示，他不同意最高法院維持原判的決定。



然而，即使在如此深厚的黨派分歧中，立法者今年就一項槍支提案—1949倡議—達成了兩黨協議。它進行了一項研究，以建議華盛頓如何集中槍支購買背景的調查系統。眾議院和參議院一致通過了1949倡議。



隨著1949倡議的通過，立法者和執法團體已經認識到華盛頓需要重新評估以往被稱為混亂和過於複雜的背景調查系統。



立法者今年通過的其他法案包括5205倡議，它將於7月28日生效。如果法院認定此人有暴力史，則會被禁止持槍，直至法院允許。而1786倡議允許執法人員在執行某類型的保護令，包括槍支投降條款時，有權沒收一個人的槍械。1225倡議則允許執法人員在處理家庭暴力的案件時，如有理由相信某人已犯眾，即可扣押其擁有的槍械。1786倡議和1225倡議均在7月28日生效。

