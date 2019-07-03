現在很多的孩子，都是依靠自己的父母生存著。這並沒有什麼，因為父母願意成為孩子的靠山，也願意成為孩子的依靠。但是，如果孩子一味地依靠著自己父母，一味地靠著父母才能生存，就很容易讓出現一些變故。可能我說的是有些婉轉了，用簡單直白的一點話說，就是很容易成為廢物，成為什麼都不是的代名詞；如果是父母慫恿之後，就很有可能會讓很多孩子走上不歸路的，因為孩子就很有可能會變成這樣。

頭幾天，我的同學過來看我，說起了老家的有些事情。老家人的出現了很多的變化，有很多不認識的人，也有很多原來認識的人變得不認識。他說著一個人的名字，很僥倖的是，我還能夠記住著這個人。這個人是一個很美麗的、善良的女人，也是很勤勞的、簡樸的女人，但是卻離婚了。我以為是因為她原來丈夫的胡作非為所以導致她離婚的。但是，我的同學告訴我，並不是她原來丈夫的胡作非為，也不是她和原來丈夫的感情不和，而是因為她和自己丈夫對待孩子的態度不同，對待孩子的觀點不同，最後到底離婚。

這個女人，應該說很幸福地生活了二十年。但是，不幸的開始是，從她幸福的時候，就慢慢的讓她對生活變了質。因為我離開老家的時間很長，所以不可能會認識她的兒子，也不可能會對她的兒子有著印象。從一開始，從她的兒子懂事開始，她就從來就沒有要求自己的兒子幹活。這在農村是無法想像的。她覺得，農村的活，她做了就做了，但是，孩子就不要出這樣的力氣，經歷這樣的辛苦。可以說，她是心疼自己的孩子，也是溺愛自己的孩子。從開始的時候，孩子很小，並沒有看出什麼。可是，當孩子長大了，能夠開始勞動的時候，依舊是過著飯來張口、衣來伸手的日子，並沒有任何的改變。這個時候，即使是她想要讓孩子做活，也不可能會的，因為孩子依舊習慣了享受的日子，已經習慣了不勞而獲的日子。

什麼都不去做的人，也被父母養成了習慣，就會認為父母的東西都應該是他的。這個女人和丈夫經過很多年的省吃儉用，再加上勤勞，所以就有著不少的積蓄，而且是很容易就能夠拿出百八十萬的錢出來。孩子因為無知，養成了懶惰的習慣；這個習慣，並不僅僅只是體現在勞動上，而且也體現在其它方面，當然包括學習。吃好點，穿好的，用好的，學習不好。父母可以輕飄飄地說，可以養兒子一輩子。但是，卻沒有想到的是，這樣的孩子，一旦成年，他的情感很容易是空虛的；而一旦空虛，就會不自覺地尋找著刺激；現在的社會是五花八門，是有著很多的誘惑的；所以，很多這樣無所事事的年輕人，即使是中年人，也會不斷想要尋找新的刺激。而這個時候，狐朋狗友的拉攏，然後在一起的胡作非為，加上毒品就會趁虛而入，那麼很多富有的家庭就會因此而破敗。結果就是，富裕家成為窮家，窮家就很有可能會家破人亡的。

老家的那個女人，依舊還是心疼著自己的孩子。即使是孩子變成了這樣；她的丈夫想要把孩子趕出家門，但是女人捨不得孩子，最後就只能是離婚收場。而孩子蹲了幾次監獄，還是沒有變好。

作者：于公謹