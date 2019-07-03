我們的人生每一步，都會面臨著許多種可能，其中的每一種可能都會成為我們人生的選項，不管我們選擇那一項，最終，只能得到一項，其他的你只有失去了。比如，你穿衣服的時候，看上了好幾件自己喜歡的衣服，但你最後也只能選擇一件來穿。再比如，找工作時，你也有許多選擇的機會，但只能選擇一個工作來做。人生就是在得與失的權衡中，完成一個又一個的人生轉變。

我們在生活的每一瞬間，時刻品嘗著生活的快樂，感受著生活的樂趣。同時，也要忍受著失去的無奈。有的時候，我們為了守住自己的失去，而躊躇不決，前思後量，遲遲不做決定。可是，時間不會等著我們，生命也不會等著我們，甚至於我們稍有不慎就會有更大的失去，到時候，連最初的選擇權也沒有了，更不用說決定權了。這樣的情況下，還談什麼發展與進步，更不用說人生的輝煌與能力的發揮。

我們往往為了得到自己喜歡的東西，而不擇手段，盡釋渾身解數。同時，也對失去的東西會有所留戀，感覺可惜。就是得到的東西，時間一長，也會認為「不過如此」。

在得與失的選擇中，我們懂得了，一個人只能選擇一種生活。我們要抱定 “盡可能豐富人生也只有一種人生”的態度，那騷動不安的心才會就此寧靜下來。我們最終要屈服於生命的局限，在這一次屈服面前，我們才會感到前所未有的充實，才會體會到人生的那種味道。

得到的同時意味著失去，失去的同時意味著得到，二者是並存的。得到的在得到中消失，失去的在失去中獲得，當我們滿心倔強、不甘願承認這件事實時，我們空虛、彷徨、無奈，面對可供我們選擇的世界不知所措，對得到的一切還有不滿情緒，因為每一次得到都在加重我們的失落感。 如果我們真正認識到失去也是得到，得到也是失去，沒有失去同樣也不會有得到的存在。我想，我們就要在選擇的道路上，珍惜得到的機會，拋掉失去的煩惱，輕裝前進，現在的失去是為了將來更多的得到，用自己的努力與拼搏來豐富自己的人生內涵，讓人生更加張揚，讓生命更加富有活力。

作者： 孫志昌