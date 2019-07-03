前段時間有一則很讓人痛心的新聞，一個即將上高中的男孩因為騎自行車撞了人，被索賠千元，男孩偷拿了家裡的錢賠付，後被家人責怪，最後跳樓身亡。看了這則新聞，我不由得打了一個激靈，這新聞事件太像一年前發生在我兒子身上的那次小事故了，同樣是賠付千元，而大不相同的是，兒子因此得以重生。

那年兒子剛上高中，學習壓力陡增。而我因為一直忙於生意，從小對他缺少陪伴、耐心，他不與我親近，嚴厲的勸誡也聽不進去。那段時間，叛逆期加上高壓一下就把他壓垮了，他開始沉迷遊戲，在遊戲中尋找虛擬的認同感，成績直線下滑，而我毫無辦法。

那天兒子被一群陌生人「押」回家，原來，他騎自行車在放學回家的路上刹車不及，撞上一個從拐彎處跑出來的小孩。

得知此事後，我當時一下也蒙了。再看一旁已是半大小夥兒的兒子緊張得一聲不吭，驚魂未定的，我一下心有不忍，不知怎麼生出母親的擔當氣魄來，冷靜地領著兒子向小孩家人道歉，帶著受傷的小孩去醫院做檢查，雖說只是皮外傷，卻也花去了上千元。整個過程我未指責兒子半句。

回到家，兒子緊張的情緒漸漸平復。我對他說：「我一直是聽別人講整件事的過程，公平起見，我想聽你講講這件事。」因為我前期平靜的態度消除了他的顧慮，他的敘述中沒有為自己的過錯做辯解，說：「我騎車是快了點，但是沒想到小孩子突然從拐彎的地方跑出來。」我說：「我現在很理解你的心情，我知道你不是有意的。但是，以後騎車一定要注意安全，這樣不但是對他人負責，更是對自己負責。如果你受傷了，我的擔心不會比那小孩的父母少。」

他先是有些驚訝，後自我檢討：「我要是再騎慢點，就能繞過小孩了，也許就能避免這起事故了。」

他是如此坦誠，而我趁機說出我一直想說卻說不出口的話：「孩子，你還年輕，容易衝動，容易迷惘，但是你要相信父母，有困惑的時候可以跟我們溝通，我們會盡力幫助你。我也相信你，總有一天會成熟起來的。」

這半大小夥居然紅了眼眶……

這次的溝通讓我知道，原來兒子並不是那麼難以溝通的，他是個通情達理的孩子，做錯事情會愧疚，事後會感悟，有什麼比這個更寶貴的呢？只是以前，我總不依不饒的，孩子出於保護自己的心理，反而不感覺內疚，甚至還理直氣壯。

經過這件事，兒子的心靠我更近了。而我開始學會用溫和的態度打開孩子的心扉；要顧及他的自尊，因為人是需要受到尊重的。當你學會尊重他，他會給你展現美好本質、渴望上進的一面，而打遊戲、學習成績這些附帶問題都會一一解決。

回頭再看那則新聞，其實那個孩子是個能知錯會愧疚的孩子，如果他的家人在他遇到錯誤、困難的時候，能多給予理解、開導，也許這條鮮活的生命就不會那麼快消逝了。

作者：李柏苗