西雅圖兒童醫院危險黴菌釀一死 五受感染

（編譯Zita）西雅圖兒童醫院週二透露，因為一種有潛在危險的黴菌感染已有一名患者死亡，另外五名患者被感染，現時醫療中心無限期關閉其所有主要手術室。



因為曲霉黴菌的問題，西雅圖兒童醫院在5月18日關閉了四個手術室，亦在六日後關閉多十個手術室。由於手術室的空氣處理和淨化系統存在缺陷，該醫院表示手術室已被黴菌入侵和撒播約一年時間。



兒童公共關係經理阿呂思伯納爾（Alyse Bernal）在一封電子郵件中寫道，去年有三名患者被感染，而今年同樣亦有三名患者受感染。 死亡的患者是在2018年受到感染的。



醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）於6月20日致函兒童管理局，稱該醫院不合規。隨信件發送的報告顯出了一些問題，其中包括「為手術室服務的空氣處理人員」的問題。該信函稱CMS將於9月19日終止兒童醫療保險提供者協議。



因為此事件，大約1,000的手術被推遲，其他手術已轉移到西雅圖醫院主設施及其貝爾維尤設施的心導管科。大多數外科手術已轉移到海景醫療中心、華盛頓大學醫學中心、瑞典醫療中心和塔科馬瑪麗橋兒童醫院。



兩家醫院的發言人蘇珊格雷格（Susan Gregg）表示，海景已經接收了70個手術項目，華大醫療中心接收了15個手術項目。她說，醫院進行了一些深思熟慮的規劃和協調以吸納額外的手術。



瑪麗橋兒童醫院沒有透露其設施中接收多少項外科手術。 瑞典醫療中心表示，它仍在努力確定其設施能可以接收多少手術病人。



根據疾病預防控制中心的說法，曲霉菌是一種在戶外和室內發現的常見黴菌，人們每天呼吸它而不會生病。 但是患有肺病或免疫系統減弱的人，尤其是器官或乾細胞移植患者，患上黴菌病的風險更高。 曲霉病可以從輕微到嚴重，表現為過敏反應或肺部和其他器官感染。醫院患者通常在醫院翻新或施工期間時吸入灰塵，或通過受污染的生物醫學設備得到感染。



西雅圖兒童醫院的六個個案被認為是由設施的空氣處理和淨化系統問題引起的，這些系統服務流通於主要的手術室。



伯納爾在一封電子郵件中寫道，醫院在5月份進行的一項調查顯示，空氣過濾系統中的空隙很可能是影響空氣質量問題的關鍵因素。她寫道，「外判工業衛生官員」正在幫助醫院調查黴菌的來源。



「我們將在安全的情況下重新開放我們的手術室，」伯納爾在一封電子郵件中寫道。 該醫院尚未確定時間。

伯納爾指在5月18日關閉前的4個月內，醫院正在聯繫3000名接受手術的患者，並建議他們注意感染症狀。 侵襲性曲霉菌病的症狀包括發燒、胸痛、咳血和呼吸急促。



兒童發言人凱瑟琳·穆勒（Kathryn Mueller）寫道，自5月以來，醫院已使用更新和消毒的空氣處理器，安裝了新的加濕系統，密封了手術室漏氣的潛在來源，多次清理了所有受影響的空間並實施了新的清潔程序。