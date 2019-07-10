市中心無故傷人 赤裸逃走 男子有嚴重暴力犯罪史

肇事刀（圖片來源:SPD）

（編譯Zita）週二早上，一名男子在西雅圖市中心無故刺傷了三個人，然後在警察追捕時赤身裸體地逃離街道，警察最終將他拘留。

「我們知道他隨機襲擊了三個人……我們能夠及時到達這裡是很幸運的，」西雅圖警察局警長肖恩惠特科姆（Sean Whitcomb）說。

事件當中，79歲的男子背部被刺傷，情況嚴重，現在海景醫療中心ICU；77歲的男子被刺傷了脖子，被送至海景醫療中心，情況無大礙；55歲的男子被刺傷前臂，他不想被帶到醫院因此在現場接受治療，情況穩定。

當襲擊發生時，男子身上穿上衣物，惟在逃離現場時才脫掉衣服。

「嫌疑人在被逮捕時赤身裸體，」惠特科姆說。 「我不知道他的動機是什麼，但他已被拘留並被警方訊問。」

「在他可能傷到其他任何人之前，我們在幾個街區之外把他拘捕，」他說。「…..這樣的襲擊事件是一宗悲劇，但他已被拘留了。 我們正讓調查人員處理此案件，將盡我們所能與金縣檢察官辦公室一起確保這名嫌疑人受到起訴並體驗法律的譴責。」

惠特科姆表示，該男子試圖丟棄傷人武器，以防調查人員搜獲證物，但警員最終都能在該地區的找到嫌疑人的刀和衣服。

西雅圖警方已將這名嫌犯確認為29歲的克里斯托弗·莫里塞特（Christopher Morisette），他被扣留在金縣監獄進行攻擊調查，以及懲教部違規。

莫里塞特「有廣泛的犯罪歷史，並且曾在該州最大的精神病醫院西部州立醫院度過」。懲教部門也將莫里塞特列為高度暴力者。報告稱，他於2008年畢業於貝靈厄姆高中，至少被捕22次。莫里塞特有33個法庭案件可以追溯到2009年，大多數在霍特科姆縣。罪行包括：毆打、入室盜竊、重罪車輛徘徊、盜竊、惡意惡作劇和非法侵入。檢察官注意到，莫里塞特無家可歸，沒有朋友或家人，也沒有在金縣工作。

記錄還說，他曾在南西雅圖試圖強行打開一個女人的的地下室門後被捕，當時他存有兩把BB彈槍。警方形容他憤怒和不合作。在他被捕後，他從手銬上逃脫並拿著他藏匿的一個盒子刀。後來他告訴法庭官員，他吸食「所有毒品」，並患有「各種精神疾病」。

事發之前，有一名叫理查德約翰遜（Richard Johnson）的目擊證人曾與嫌疑人交談。

「我看到一個男人，他持有一把刀，並似乎正偷偷地走進地下車庫，」約翰遜說。「在我看來，他正在尋找一個人來刺傷。」

約翰遜稱這名嫌疑人是一名「衣衫襤褸」的白人男性，一頭骯髒的金髮，長度及肩，身高約5英尺8英寸。 他說這名男子正在「偷看」，而不是在地下車庫的入口處走動。

約翰遜指：「我不得不說些什麼，所以我說，『嘿，你在做什麼？』，他轉過身來，看著我說，『你想要被刺嗎？』，我說『不，』並且開始退後。」

「然後他轉身把注意力集中在我身上，開始朝我走來，」約翰遜續。「那時，一個人從後面走過去往諾德斯特龍。那傢伙立即把注意力轉向他，並在我面前刺傷了那個途人的胳膊。」

襲擊發生後，約翰遜指自己立即大喊大叫，警告途人該男子刺傷了某人。他說嫌疑人走得更遠的人行道上，大約10英尺外，刺傷了第二個受害者。第一名受害者見狀，拿起一個長交通錐，開始攻擊嫌疑人以阻止他繼續傷人。

嫌疑人隨後走到松樹街的拐角處，當時有一名乞丐站在那裡並背對住他，他走到乞丐身邊進行第三次攻擊。約翰遜形容事發經過不到五分鐘，而根據他的說法，嫌疑人之後越過街道，走向派克街。他在遠處看到嫌疑人試圖通過將刀拋棄於聯邦快遞卡車中，並在行人道上脫光衣服和尖叫，然後狂奔逃走。

約翰遜說，西雅圖警方很快抵達並逮捕了這名男子。根據約翰遜的說法，逮捕發生在派拉蒙劇院附近。

對於約翰遜的見義勇為，他說：「我認為做你能力所及的事是很重要的，當你看到不公的事情就要發聲。我就這麼做了，因為這是我的城市，這是你的城市，這是我們的家。」