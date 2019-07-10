盛夏好去處：西北最大花市Flower World

文 | 小愷

你能想到夏天最美好的場景是什麼樣的？是清晨醒來後望一眼窗外的蔭蔭樹叢，是傍晚在灑滿夕陽的花園裡納涼，是午後被綠植簇擁著沏茶看書，是入夜在花香撲鼻的晚風裡沉沉睡去。灼灼夏日，烈烈驕陽，唯有蔥蔥鬱鬱的花草樹木讓人氣定神閒。

西雅圖人也真是懂得享受生活，精心打理著門前後院的花園綠地，彷彿人人都是園藝專家一般。尤其在忍受了漫長多雨的冬季之後，人們內心深處難以安放的欣喜，全部寄託在這些美的植株上，肆意綻放。也有很多人有了自己的一方小院後，最想做的就是親自動手，種菜摘果，想想都很有成就感。那麼，去哪裡能找到最全面的植株和園藝材料呢？在跑遍西雅圖地區的各大苗圃之後，向大家推薦Flower World這個花卉大世界。

歷史悠久，規模宏大：可以當植物園逛的苗圃



Flower World位於Snohomish county，從東區Redmond出發大約半小時車程。一眼望去，你會被一排接一排的花房震撼到。沒錯，這裡是西海岸最大的園林批發零售中心之一，始建於1968年，總面園約15英畝，其中3英畝是溫室花房。整個園區分為苗圃、育苗基地、帶有噴泉的景觀展示區、自營小型動物農場以及農副產商店。



噴泉的景觀展示區

與本地其它的苗圃相比，這裡百分之九十的植物全部在位於莫爾特比的自家苗圃基地培育長大，並非由第三方供貨商提供。正因如此，這裡的植株在價格上更有競爭力，生命力更加旺盛。可以想像，一群選種優良的小苗苗在專業園丁呵護下茁壯成長，免遭運輸倉儲之苦，元氣滿滿地來到你的家裡健康成長。



這裡的植物種類多到需要借助園裡的導購地圖才能夠一樣不落的逛個遍，所以不要再抱怨西雅圖沒有像樣的植物園啦，完全可以來這裡逛逛。



品種齊全，四季常新：你想要的和想像不到的花木蔬果都在這裡了



在這裡你可以找到各種本地流行的或是稀有品種的植物，每個種類又有幾十到幾百個品種可選。就以很多華人都喜歡的玫瑰為例，如果你只知道紅玫瑰、白玫瑰、藍色妖姬也沒關係，來開開眼吧！這裡專門有一個區域展示超過三百個品種的玫瑰，從類別上來看，有迷你玫瑰，爬藤玫瑰，茶香雜交玫瑰等七大類。有很多稀有的顏色和品種在市面很難找到，再配上獨特的名字，像「4月在巴黎」，「在黑暗中跳舞」，「珊瑚漂移」等等，很有意境。如果想像力有限，看名字無法猜出花朵什麼樣的也沒關係，園丁們給每一顆植株上都係上了花朵圖片，再配上群眾喜聞樂見的養護說明，實在是很貼心。







其它深受本地人喜愛的植物，比如山茶、繡球、杜鵑、梔子、燈籠、薰衣草、天竺葵、百合、牡丹等等，品種也十分豐富。如果對大型的造景植物感興趣，你可以找到丁香、楓樹、芭蕉、棕櫚、玉蘭、木蘭、日本松甚至是湘妃竹。喜歡在室內或陽台擺放植物的話，你可試試這裡的各色懸掛花籃、琴葉榕、波士頓蕨、巴西木、發財樹以及可愛的迷你盆栽和多肉植物。走著走著，聽見水花濺起的叮咚聲，循聲望去，竟有錦鯉在睡蓮下嬉戲，仔細看還有龜龜在池塘邊曬太陽，原來這裡還能找到池塘造景材料和水生植物，可以說是處處有驚喜。



果樹

最讓人開心的是，這裡有品種繁多的果樹，還有神奇的一樹多種果實嫁接果樹，可以同時結出櫻桃、水蜜桃、李子和杏子等數種的果實，實在是選擇困難症的人的福音。蔬菜區有番茄、生菜、茄子、香菜等草本區可以找到比如烤羊排必備的迷迭香，披薩意大利面最佳搭檔牛至等。光是適合夏天製作解暑冰飲的薄荷就有6至7種之多，簡直沒有找不到的，只有你想不到的。選幾株回去種下，伴著陽光雨露精心打理，待到碩果累累時，與家人好友品嚐對酌介紹：「世上最好吃的蔬果，是我自家種的。」這也是很多人嚮往的美好生活吧！



好消息是，7月31號之前，所有的植物材料全部八五折; 10”年塑料籃規格的植物（比如燈籠花吊籃）3盆$ 39.99，算下來大概3折左右;包括boxwood在內的樹籬植物低至$ 4.99 /盆，e-club會員更有額外9折優惠。



帶上老人和孩子！這裡能找到彩虹柴雞蛋和歡脫的小動物



在入口的右手邊有叮咚的噴泉和景觀綠地，適合小憩。水畔天鵝成群嬉戲，鮮花環繞，數著天上飄過的雲，看著熊孩子們在草地上玩耍，好不愜意！



小山羊（圖片來自官網）

除了美麗動人的花草樹木，花卉世界還有自營的小型農場和Maltby Produe Market農產品店，地點就在出了苗圃門口的街對面，來了一定要逛逛！農場裡有乖巧可愛的小羊，它們非常熱情好客，喜歡跟小朋友們打招呼，愛在木樁上跳來跳去。羊圈旁邊就是超大的禽舍，目測有上百只真正散養的走地雞，鴨和鵝以及漂亮的孔雀，可以走進去近距離觀察。



既然是農場一定有新鮮味美的食材？沒錯，趕緊提個購物籃吧！這裡最最受歡迎的就是每日限量供應的新鮮走地雞蛋，粉的綠的白的，顧名彩虹蛋。買來最適合煮食，身邊的朋友表示試過之後再也不能回去吃超市的普通雞蛋了！這裡的特色產品還有農場自產肉製品，酸甜可口的新鮮蘋果酒飲料，無殺蟲劑污染的新鮮蔬菜水果，天然蜂蜜花粉製品，清爽的水果酒，食療皆可的烘乾香料，口味清奇的調味醋等等，部分產品可以先嘗後買。



Flower World地址：9322 196th St SE，Snohomish，WA 98296



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