以感恩之心 行歲月深處

立於季節的掌心，細數流年，那些芳華乍泄的時光，也便溫婉著一顆顆未來得及憂傷的心。歲月的無情掏空了每一個人的軀體，又誕生了一個個新的生命。

回首過去的一年，有開心，有迷茫，但更多的是感悟。原以為一切都可以被時光帶走，然在這歲末之際，那些遇見的人，曾歷經的事，一個個，一件件，清晰可觸。我想，我還算是一個有心的人吧，無論於工作，還是生活。

過去的一年，不管是付出了或是歷經多少挫折，但收穫更多的是歡愉。這一路走來，再回望身後的風景，別有一番感歎，它豐盈了我的生命，磨練了我的意志，也豐富了我的生活。對於得到，我滿懷感激，感激我生命中遇到的所有人。對於失去，我坦然面對，這許是生活以另一種方式讓我得到吧。

人，只有在寂寥時才會思緒氾濫，任自己沉寂於往日的悲歡交錯間，將那些泛黃的往事讀了又讀。

行走於喧囂的塵世，一年又一年，總是會被一些俗事纏繞著，心性變得越來越浮躁，發現自己喪失了很多的好習慣，比如閱讀和寫字，僵硬的手指已經不願握筆，寫個東西就想到電腦，遇到問題就求助「百度」。疼痛的關節和僵化的大腦已經在為健康敲響了警鐘，我尋思著是不是還要再拾起過去的習慣，用紙筆記記心情，安靜的翻翻書，既讓關節得到鍛煉，讓思維不再遲鈍，也能使自己享受到那份安靜的快樂啊。

很喜歡席慕蓉的那首《暮歌》，「我喜歡將暮未暮的原野，在這時候，所有的顏色都已沉醉，而黑暗尚未來臨，在山崗上那叢鬱綠裡，還有著最後一筆激情。」「將暮未暮」，很有意思的幾個字。須知，將暮未暮，也意味著所有的情緒都已落定，而結局尚未來臨。譬如我們將暮未暮的年華。在這時候，苦苦樂樂都已淡然，而年末的鐘聲尚未敲響，還能容我們欣欣然再作一次回味。

歲末的日子依然平淡，但是總覺得自己該祭奠些什麼，生活中的風風雨雨？工作上的喜怒哀樂？還是逝去的歲月與蒼老的年華？間或有之。

人生的道路是所有日子串成的晶瑩，又何嘗不是一條四季堆疊的充滿深情和坎坷的山間小道？穿過小溪，越過群峰，仿佛又擁抱著一個可望而不可及的金色之秋啊！

新年的鐘聲，總會敲落許多佈滿塵埃的往事。有時候，懷舊是一種孤芳自賞的高雅，將自己低到塵埃也未必是對生活的妥協。

老去的是容顏，不老的是我們心中對美好生活的信念。給生命一個微笑的理由，別讓自己的心承載太多。給自己一個取暖的方式，別讓寒冷的冬天冷卻了生活的熱情。

我喜歡安穩的生活，喜歡在時光的百轉千回中，品味歲月靜好。生命是一樹花開，或安靜，或熱烈，或寂寞，或璀璨。我知道再輝煌的人生一樣會有曲終人散的時候。人生苦短，歲月讓我們長大衰老，但卻成就了我們豐富的人生，而我們的存在同樣也讓歲月變得纏纏綿綿，有滋有味。

時光微涼，沉澱下所有微醺的往事，光影交錯間，淡了些人影，又添了新顏。從來我們都是人間匆匆過客，既然註定只是過客，就該攜一顆從容淡泊的心，走過山重水覆的流年，笑看風塵起落的人間。

知道歲月的流逝不可遏制，於是我開始用心地來過日子。工作之餘，寫寫小文，於凡俗的生活中擁有一片任情感馳騁的天空。學會珍惜，懂得放棄，溫和且寬容地看待世情。歲末將至的靜默，將我內心的獨白在冬夜裡慢慢地流淌——

往昔不再，歲月流長。活在當下，做些想做的事，看心儀的風景，珍惜每一個擦肩的人，以感恩之心享受生活。讓人間所有的真情都不再錯遞吧！告別所有的沉重，尋找一種清新而明麗的真誠，讓所有的時光都傾瀉在歲月深情的扉頁裡，讓所有的無奈都灑落在烏雲密佈的冬日雪花裡！

其實生活就是平淡，充實即為精彩。日子，於輾轉的年輪中逐漸厚重。既然上帝賦予我們生命，我們就要享受生命的每一種禮遇，或幸福，或痛苦。

行走在人生的路上，我不去追憶昨天，也不去期冀明天，我只心存希望把今天過好。願自己若凡塵俗世裡的那株幽蘭，婉約細緻，與世無爭，無欲無求，以最優雅最美麗的姿態，迎接每一個晨昏，以感恩之心，行將歲月深處……

作者：如水靜心