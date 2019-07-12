如珠如寶湯寶如演唱會 煙花綻放 勁歌熱舞 坐無虛席

全體工作人員與湯寶如、鄭迦恆、李瑋合影。

（晶晶報導）7月7日（星期日），6點至8點，在Snoqualmie 賭場舉行一場大型戶外演唱會。微風輕吹，朵朵厚厚的浮雲在賭場上空浮動，一起與觀眾同樂。

賭場迎來三位重量級歌手，來自香港的紅歌星湯寶如、灣區的李瑋和鄭迦恆。此次演唱會門票，已在幾個月前全部售罄。不少粉絲團來自加拿大、羅省和波特蘭。舞台上的搖頭燈，發射出不同顏色的耀眼光芒，令歌手表演更加出色，熱力四射的煙火在舞台上飛舞，發出鮮艷奪目的彩光。歌手超水準的表演發揮得淋漓盡至，觀眾如癡如醉地看著他們的表演，餘音裊裊，繞樑三日，演唱會讓大家渡過一個歡樂的晚上。

由Snoqualmie 賭場與雲豹娛樂公司的Mipo Seto 聯合製作。舞台總監：Bill Woo， 攝影師：Nelson Tang 、Hut Kwan、Gary Kwan，燈光師：Joyce Kwok 主理：Mimi Kwan，Louise Mok，錄影師：Peter Wu。化妝師：Anna Yuen。

落日的美景映照在雲豹製作人Seto Mipo身上 ，令她更加美艷動人，她出場介紹歌手後，便開始當晚精彩的演出。

Bibiana、Maggie 、Claire三位舞蹈員，身穿白色上衣搭配迷你紅色裙，加上白色靴子，在舞台的煙霧襯托下，令舞蹈更加火辣，演唱會正式開始。

李瑋和鄭迦恆一身制服的誘惑，唱出《拒絕再玩》和《 唱這歌》令觀眾瘋狂。

鄭迦恆

多次來西雅圖演出，他聲音沉實和寬廣的唱腔，健碩的外型令觀眾着迷。當晚演唱：《晚秋》、《當你老了》、《路燈下的小姑娘》和《彎彎的月亮》等經典金曲。

雖然他曾與葉璦菱合唱《Love is Over》，但這次與湯寶如用國、粵語合唱，又有另一種更深層次的演釋，「湯記」大讚他演唱出色，令觀眾大飽眼福，聽出耳油。

李瑋

多次來西雅圖演出，有灣區張國榮的稱號，他的歌聲令觀眾如痴如醉，他有眾多西雅圖的粉絲。當晚演唱：《沉默是金》、《舊歡如夢 》、《無心睡眠》、《 兩只蝴蝶》和《Monica 》等經典金曲。

湯寶如

身穿紅色的裙子，而上身用紅色的布料剪成的碎花，相當有特色。

當晚演唱多首經典歌曲：《月亮代表我的心》，其中關淑怡的《難得有情人》，是她參加第九屆歌唱大賽時的參賽歌曲。另外還唱出以下曾獲得電台（903、RTHK、997），以及香港無線電視台排行榜最高位置歌曲包括：《哭泣瑪莉》、 《我和秋天有個約會》、《活著就是等待》（曾獲得TVB勁歌推介）、《緣份的天空》（一曲描寫西雅圖的失眠人而走紅的歌曲）、《 絕對是個夢》（曾獲得新人奬）、《感冒》（曾獲年度「十大中文金曲奬」）。

當晚湯寶如和李瑋合唱的《 相思風雨中》，「湯記」演釋此歌，與不同的歌手演唱過無數次，但經典永遠是經典。原唱者湯寶如和張學友令此金曲，紅爆樂壇幾十年。

夜幕夾帶著微風，時間飛逝。最後，Seto Mipo 、湯寶如、李瑋和鄭迦恆齊唱《瀟灑走一回》。「載歌載舞」團送上鮮花，祝賀演唱會演出成功。

賭場的VIP賓客，可以享受與眾歌星零接觸並合照留影。演唱會後，製作公司和粉絲們在中國海景大酒樓宴請歌手們，佳餚美酒共聚一堂。

歌手花絮

Wesley Li 李瑋是一位模特兒、演員和老闆。一年前，他在加州開了一家百樂門歌舞廳，與四位愛好音樂，志同道合的音樂人組成「金城四少」，他是二少。百樂門每晚有紅歌星助陣演出。香港紅歌星葉振棠、蘇珊、陳浩德、張國強、李龍基和鄭敬等等也曾在百樂門客串演出。

Lawrence 鄭迦恆

是一個「天生的娛樂者 」，愛好唱歌，跳舞，主持節目，創作歌詞。他希望今年中期，開一個小型演唱會，他是加州「金城四少」的四少。 他的演唱技巧得到多位著名歌手的好評。

他在一次音樂演出中，與15年前的前公司老闆，再次相遇。音樂令他結交到不少知音。

左起：李瑋、雲豹製作人Seto Mipo、湯寶如、鄭迦恆及湯寶如經理人Nelson