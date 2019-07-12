田野裡，山坡上，各種野菜悄悄地冒出了頭，攢著勁地生長著。這樣的時節，我特別懷念故鄉，想念媽媽給我做的茼蒿菜。

幼時的陽春三月，媽媽在勞作時會帶我到田野裡去。我就在田野裡奔來跑去，無拘無束地享受著春天陽光下的溫暖。回家時，媽媽總要牽著我在山野中去尋找各種野菜，我最喜歡的是茼蒿菜。

茼蒿菜摘回家，媽媽就把茼蒿菜葉子從植株上摘下來，浸泡在水裡。隔一段時間後，她再把葉子撈出來，在菜板上把這些葉子切碎，準備做玉米餅。在我小時候，因為經濟條件所限，秋冬的主食多是紅薯，春夏的主食則是玉米。每天都是玉米飯，又幾乎沒有什麼油葷，腸胃都寡淡無味了。看到媽媽要做油煎的玉米餅，我心裡多麼美呀！

媽媽把玉米麵加水打濕，然後把切碎的茼蒿菜葉子攪入其中，等幹濕程度差不多後，她就準備開始烙餅了。

燒幹的鍋裡早已倒入了菜油，估摸著菜油燒燙後，媽媽開始把捏成了月亮狀的茼蒿玉米生餅放入鍋裡滾燙的菜油中。高溫的菜油遇到生餅，一下子會發出「嗤」的一聲長歎，好像是火星和地球擦除了火花。等菜油裡的玉米餅的一面被逐漸烤得金黃，再把它翻一面再烤。

等頭一個餅子兩面都烤得差不多金黃了，媽媽把它擱置在鍋裡的幹處，讓它繼續烤熟。然後再把下一個生玉米餅放進菜油裡，重複上一個烤餅子的動作。有時看到我在一邊饞嘴的樣子，媽媽也會提前「獎勵」我一個茼蒿玉米餅子。聞著散發著茼蒿香氣和菜油味道的玉米餅子，我會一點一點地小心品嘗，也會撕一塊放到媽媽嘴裡。

媽媽除了把茼蒿摻進玉米餅裡，也會用茼蒿來做一碗豬油菜湯。

到罎子裡拈來幾塊臘豬油，放進熱鍋裡熬盡油後，再舀一瓢水到鍋裡。等水燒漲後，再把茼蒿放進鍋裡煮。只要幾分鐘就可以起鍋了，放一點鹽，一點味精，幾顆蔥花，就是一缽美味的茼蒿菜湯了。那樣的美味，可讓我的童年津津樂道回味好幾天。

後來，家裡經濟條件逐漸好了之後，媽媽也用茼蒿來給我們煮火鍋，就像現在到火鍋店裡吃茼蒿一樣。不過，媽媽給我們做的茼蒿火鍋，都是貨真價實的野茼蒿，不像現在火鍋店裡的茼蒿是種植的。

春食一支蒿。春天的美味，特別是媽媽的味道，永遠讓人意猶未盡啊。

作者：鄢世洪