張國立 王剛 張鐵林來溫哥華 演清裝話劇《斷金》

(溫哥華消息)由中國影視紅星張國立，王剛，張鐵林等人主演的話劇《 斷金 》將於8月9日假溫哥華伊麗莎白女王劇院隆重演出。

話劇《斷金》的中國的金牌編劇鄒靜之，他是王家衛電影《一代宗師》的編劇之一，與徐皓峰、王家衛一起在2014年獲得第33屆香港電影金像獎最佳編劇獎，此外，他也是在中國及海外熱播電視劇《鐵齒銅牙紀曉嵐》其中一位編劇。

《斷金》的劇情講述二十世紀初大清王朝風雨飄搖三個素昧平生的男人，在最為落魄之際結為兄弟，以期共展宏圖。然而性格迥異的三兄弟，為人處世之道也截然不同對女人，利用，薄情，寬厚;對生意，野心，招搖，淡然;對兄弟，算計，寄生，重情。在王府井新開始的東安市場，起起落落的買賣，分分合合的兄弟，陰差陽錯和三兄弟都有牽絆的女人…… 。在那動盪不安的時代，不斷升級的慾望。忠信，仁義被誘惑攪得七零八亂。慾望終究將會將人們引到何處？

《斷金》於2017年8月3日在北京保利劇院拉開了首演大幕，深受觀眾們的喜愛，場場爆滿，好評如潮！隨後，《斷金》在北京，青島，南京，武漢，深圳，天津，成都，上海等地劇院演出共計30場，所到之地都一票難求，散場後觀眾們久圍不散，對《斷金》給與了極高的評價。

在《斷金》中演重情重義的沒落貴族富小蓮的，是中國國家一級演員張國立，獲獎無數，早在1987年，憑藉話劇《朱麗小姐》榮獲第4屆中國戲劇梅花獎話劇演員獎 ; 2013年，他主演電影《一九四二》榮獲第29屆中國電影金雞獎最佳男主角。他也是導演，製片人，主持人，亦是重慶大學美視電影學院院長，碩士生導師。

在《斷金》中演商人魏青山的王剛，是國家一級演員，節目主持人，原中央電視台播音指導。1994年，他因為在古裝喜劇《宰相劉羅鍋》中飾演和珅而被人們所熟識，也憑藉該劇獲得北京電視藝術春燕獎和第14屆中國電視金鷹獎最佳男配角。2001年，他在古裝喜劇《鐵齒銅牙紀曉嵐》中與張國立，張鐵林合作，因而獲得鐵三角稱號。

1998年年在清裝宮廷劇《還珠格格》中演「 皇阿瑪 」(乾隆)的張鐵林，在《斷金》中演貴寶，是個對京戲痴迷的票友，張鐵林畢業於北京電影學院，後畢業於英國皇家電影學院，他既是電視電影演員，也是書法家和暨南大學藝術學院院長。

話劇《斷金》的門票現已發售，可上網到https://www.juicymusic.ca/ 購票。

話劇《斷金》

日期：8月9日 7:30-10:30PM

地點：Queen Elizabeth Theatre

地址：630 Hamilton St, Vancouver

查詢熱線：778.998.8599,778.251.9839,778.893.2009

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