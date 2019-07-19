喜歡在早起散步，我喜歡走在寧靜的道上，傾聽路邊的鳥鳴，聽新生的樹葉婆娑的聲響。走在一條人際罕至的荒野的路上，發現這荒涼的道邊有著許多散落的鵝卵石，這些鵝卵石有大有小，有著不一樣的顏色，引起了我的注意，從中選出小而可愛的，撿回來，堆砌在窗台上，鵝卵石經過細緻地沖洗乾淨後，放在託盤裡築在窗台上，現在它已經「巍峨」在那裡了。

也許生在山區的人內心一定都蘊藏著對於山水的渴望吧！感覺我自己就是這樣，迷戀著夢境裡的山水。每當到一個有山的地方，就特別的喜歡一個人悠然於山中，與山水進行著親密地接觸與對話。因為山有著崚嶒起伏，因為水有著飛濺的激越，而這正好與生命渴望超脫出的平庸相呼應，它容易將生命喚醒，從而激發出某種超越的能量。之所謂：「仁者樂山，智者樂水」，當是生命被昇華之後進入的境界吧！

我想像著，這些普通得不能再普通的鵝卵石，它也一定不知道經歷了多少激流的梳洗、琢磨才變成了現在的「俊俏模樣」。這些圓潤的鵝卵石，在它「下山」之前那些悠遠的歲月中，在它的縫隙之間也曾生出過高大的松樹，經過暴雨洪水的沖刷，它被分解開來，變成了碎塊，之後跌入了山谷，又經歷了數年的瀑水的洗禮，溪水的琢磨才成了現在的模樣。這個「蛻變」的過程是漫長，也一定充滿了艱辛，因此在它的鵝卵形體之內一定蘊藏了無盡的靈性。這靈性是水賦予的；是谷畔的山花賦予的；這些鵝卵石，穿越了漫長的歲月，如今的它雖小，但它見證了時光的印痕。

每當放了工，在窗前靜坐的時候，目光望著它圓潤的弧形，在這幽靜之中，我仿佛可以傾聽見遙遠的山谷之間的水聲。這些鵝卵石也許會像凝縮後錄入了水聲鳥語的磁片，可以被我莫名地按下了按鈕，然後就將那水面的氤氳、嵐霧，就連那山谷的花香與鳥鳴一併釋放了出來，使得我可以於靜中沐著別樣的一種「喧囂」，感覺到生命的一種自在。

仔細看著這些被琢磨得小巧、可愛的卵石的時候，在某個恍然之間，也覺得一直以來的自己在用心譜寫的這些文字，一定也是別一種鵝卵石吧！它大約跟我堆砌在窗前的鵝卵石有著某種類似的「旅程」。也是穿越過歲月之後，在生命的岸灘之上的「遺存」，是許多曾經發生的見證，更是大自然神奇的締造吧。再過若許年，我的這些文字是否也會被某個後人撿拾起來，整齊地碼放到在窗前，然後藉著它做出某種穿越，傾聽見我所邂逅的這水聲呢？

閑來無事的時候，我將窗台前的這些鵝卵石變換著「山勢」，顯示出別樣不同的姿影，以便在不同的日子，傾聽見更多它「播放」的聲音。在這些美麗的聲音之中，感覺著這個凡俗的我向著仁者的山，向著智者的水靠近。

作者：張照準