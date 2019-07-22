優步建議市中心通行費 每天高達3.80美元

（編譯Zita）當市長詹妮•德肯（Jenny Durkan）正在考慮加收街道通行費或向優步（Uber）及來福（Lyft）等共乘汽車公司徵稅，優步正加倍支持每天天最多3.80美元的通行費。

這共乘公司本週發布了一項關於市中心擁堵收費的分析，稱這項政策可以減少旅行時間，增加交通使用，並每年帶來超過1億美元的收費。調查結果與今年早些時候發布的城市委託報告基本一致。 但新的分析更加具體，考慮到每天最多3.80美元的收費，取決於司機進入市中心的時間。

根據諮詢公司ECONorthwest撰寫的白皮書，司機每天只需支付一次最高費用，並且在高峰時段和晚上時段平均可以節省大約6分鐘。

優步公共交通全球政策負責人克里斯‧帕格拉安（Chris Pangilinan）說：「有可能實現低成本實施，對擁堵產生適當影響，並能夠對公共交通進行再投資。」

目前尚不清楚優步資助報告將對市政廳產生何種影響，當選官員對這家備受爭議的公司持不同意見， 但通過舉例說明西雅圖司機可能要支付的擁堵費用，它可以幫助塑造公眾辯論。

倫敦和斯德哥爾摩等城市收取擁堵費，紐約今年批准了擁堵收費。西雅圖多年來一直在討論這種可能性，但隨著城市面臨咆交通和氣候變化的問題，談判得到了更多的關注。德肯說，在2021年的第一個任期結束時，可以實施收費計劃。

德肯也在考慮另一項措施：對共乘應用程序的旅途收取費用，這受到優步的反對。目前尚不清楚德肯是否計劃實施一項或兩項措施，或何時決定。 德肯的發言人表示，她無法對優步週二的分析發表評論，但「市長致力於以公平公正的方式推進擁堵收費，包括社區投入。」

西雅圖的擁堵定價必須通過公眾投票。ECONorthwest的分析使用來自優步、普吉特海灣地區委員會和美國人口普查的數據估計，根據優步的定價計劃，到市區的交通將增加4％。而不考慮運行程序的成本，高達3.80美元的費用每年將為城市帶來1.3億美元。

有人擔心該收費會增加低收入司機的負擔。該市委託的報告包括幾種可能的策略，包括基於收入的折扣。 優步的報告建議向所有司機收費，但隨後為低收入人群提供回扣。白皮書建議市中心測試僱主對低收入和中等收入的僱員進行退稅計劃; 一個類似於低收入人群停車驗證的優惠券計劃，可以進行某些必要的旅行，如醫療預約; 並向所有低收入家庭支付「紅利」。