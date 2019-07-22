十年首見 金縣白人人口數量下降

（編譯Zita）金縣的人口數量不但在這十年大幅增長，其多樣性也有明顯的增長。之所以發生這種情況，是因為有色人種的人口增長速度比白種人增長得快。但去年發生了一些新情況：白人人口根本沒有增加。事實上，它減小了。

根據上個月公佈的人口普查數據，2017年至2018年，該縣的白人人口減少了4000多人。確實，這對於大約130萬的白人總人口來說是微不足道的，但是考慮到這十年中的增長模式，這似乎是一個趨勢的開始。

在這十年的開始，該縣的白人人口增加了近12,000人。從那時起，年增長率一直在穩步放緩，2016年至2017年間淨增幅僅為3,000左右。但去年這是十年第一次見到白人人口增長進入負值區域。

即使白人人口減少，該縣總人口去年繼續增長了約29,000人，亞洲人口佔增長的大部分，增加了22,000人。這些數據來自美國人口普查局的人口估計計劃，並以行政記錄為基礎，如出生和死亡證明以及各種其他來源。

在金縣，白種人繼續佔多數，現在佔總人口的59％ – 但這比十年初的65％有所下降。美國大型縣的六個百分點下降是其中最大的一個，幾乎所有這些國家在這十年中都變得「不那麼白」。在美國100個最大的縣中，2018年只有一個比2010年更白：紐約州金斯縣，也被稱為布魯克林。

全國來說，與金縣一樣，白人人口數量開始下降。自2016年達到1.98億人口以來，白人人口減少了約25萬人。這在很大程度上是由於死亡率上升和生育率下降。白人人口比其他族裔群體年齡大，平均年齡為43.6歲，自2010年以來增加了大約一年半。此外，藥物或酒精引起的死亡人數激增，根據美國疾病控制中心（CDC）的數據，在50個州中的26個州中，白人死亡率高於出生人數。

華盛頓或金縣的情況並非如此。截至2017年，疾病預防控制中心的數據顯示，出生的白人人數仍然比死亡人數略多。事實上，金縣是華盛頓州西部唯一一個去年白人人口下降的縣。這表明要麼越來越少的白人進入該縣，要麼更多的人離開，或兩者兼而有之。這種趨勢背後的原因尚不清楚。

與金縣一樣，2018年所有其他38個華盛頓縣的白人都比2010年少，因為有色人種的增長速度比白人人口快。在斯諾霍米甚縣，白人人口從總數的75％下降到69％，在皮爾斯，從65％下降到59％。數據清楚地表明，在西雅圖地區，與整個美國一樣，有色人種是持續和未來增長的驅動力。由於大多數白人老化人口迅速增長，有色人種將佔勞動年齡人口的更大比例。

人口普查局的最新預測預測，美國白人將在2045年成為「少數民族」。如果目前的趨勢繼續下去，我們會在2045年之前在金縣看到這種轉變發生。