如果真的有地震來臨，西雅圖和你都做好準備了嗎？

最近發生在西雅圖的4.6級地震喚起全城的戒備和反思,然而在今月初,一則新聞中也提到華州的學校建築事實上沒有抵抗地震的能力。倘若科學家一直預示的大地震終於發生,西雅圖市和市民又能否在突如其來的危險中逃出生天?所謂「魔鬼在細節中」,正當我們的城市努力改善禦震能力,要戰勝對天災恐懼的一個方法,就是了解它、熟悉它、並正面應對它。以下是一系列的準備工夫你需要了解,尤其家中有孩子和寵物的人仕,以在不幸落入困境的情況下知道怎麼應對。

01 說到底,西雅圖準備好了嗎?

與加州等地震高危地相比,西雅圖有關地震防預和抗震系統的鋪設等還並沒有非常到位;再回顧下西雅圖人一遇到暴風雨和大雪天就掃光超市的「末日感」,鑑於常年被「嬌養」於翡翠之城的好山好水里,多數人對於自然災害並沒有做好足夠的心理準備。

當一篇講述西岸大地震的文章 《The Really Big One》在2015年發表之後,西雅圖開始對本地應對地震的能力進行了審視和一系列積極措施:2016年4月,西雅圖應急管理辦公室(Seattle Office of Emergency Management;以下簡稱為OEM)部門成立,與社區就災害的預警、應對和恢復等方面進行密切合作;華盛頓大學也設立了M9 Project,由學校各系教授、相關科研人員,州地震學家、工程師等通力合作,努力提升城市的地震預警系統以及改善建築抗震能力。此外這個項目也延伸到州政府、相關機構和公共教育部門。

華大地球與宇宙科學系教授約翰維達爾(John Vidale)隨後對《The Really Big One》發表了相關的評論。他肯定了此文的意義,但提出有些文章中的敘述略顯誇大,比如其中提及「小心(由九級地震引發的)海嘯,一切I-5高速以西的地方都會被夷為平地」(look out for the tsunamis, everything west of I-5 will be toast)這文句的確造成不少人的恐懼。但維達爾認為,如果胡安德富海峽到普及灣發生了地震並引發海嘯,其影響需要經數小時傳至西雅圖,而且威力隨時間會減弱,並非文中描述的如此嚴重。

02 第一時間獲得災害資訊

報名OEM 的災害預防相關的Workshop,網址為:https://www.seattle.gov/emergency-management/about-us/event-calendar 註冊Alert Seattle短信、郵件通知,第一時間獲知災害預警:https://alert.seattle.gov 熟讀OEM的地震應對方法信息圖 與鄰里守望相助,西雅圖市居民可了解SNAP Program,另外也建議可以通過Nextdoor App,加強與社區的溝通。 在8月1日參與由OEM、FEMA在Mohai Museum共同組織的Free First Thursday: Shift Happens—The Science of Seattle’s Earthquakes,具體活動詳情見:https://mohai.org/event/free-first-thursday-shift-happens-the-science-of-seattles-earthquakes/ 安裝煤氣的緊急關閉安全掣,如果你有家庭保險,一般可以報銷這項工程的500美金。

03 準備72小時防災物品應急包



無論是出於防患未然的考慮,還是想藉機囤點零食飲料,請跟隨我們一起看看如何準備一份72小時防災物品應急包吧!



為什麼是72小時?



根據美國聯邦政府網站提供的指導信息,當災害降臨時,每個人應該有至少保證3天基本需求的充足食物和水的儲備。而3天,也是在大多數災害條件下,救援隊能夠出動到達的時間。當然,如果是平時飯量特別可觀或有特殊飲食需要的話,可以適當增加分量。



什麼食物適合用來應急?



考慮到水、電、氣全部都斷供這種情況,我們建議原則上,所有食物需要能夠即開即食,不需冷藏或烹飪。所以罐頭食品(最好是帶易拉環的,除非你帶備開罐器)、壓縮食物、熟食、風乾製品等是首選,平時打折的時候可以考慮多囤點貨。



也可以考慮在美國紅十字會 American Red Cross(鏈接:https://www.redcross.org/store/preparedness)上面買特別的食水應急包,雖然口味一般,但是能量密度更大。為了防止食物變質過期,大家應該經常定期檢查。家裡有嬰兒小孩的可以用GoBags將食物包好加以區分。



還有什麼需要放到應急包裡?應急包要放哪裡?



除了食物和水以外,也要準備好防寒防水保暖的毯子、衣物,重要文件文書、正在服用的藥品、重要的通訊設備和備用電源,詳情可以參考以下的 72小時應急物品清單。為防止通訊不暢,請大家備好收音機用來獲取外界信息。西雅圖地區的Official Emergency Station 的頻段是 KIRO 710AM 或 KOMO 1000AM,可以寫下並貼在機身上。再比如口哨、手電等可以幫助呼救;紙質的當地地圖可以幫助定位和規劃避難路線。總之,要想到沒有手機和網絡之後的替代方案。平時應該在家裡將這些物品收納整理到應急包里或附近,避免慌亂時落下。



至於應急包放哪裡,很多人會想到放到車庫、地下室,很多人親身經歷後表示,最好放在一家人最常活動的地方,比如樓上、起居室等處。反正就是最快最容易拿到就好,請根據家裡空間格局和具體情況安排。



72小時應急物品清單:



水:1加侖/每人每天

食物:不易變質、即食食物以上至少備足3天的量。

手電、應急燈等照明工具

電池

急救箱及藥品

迷你工具箱

隨身裝個人衛生消毒用品

個人身份文件(駕照、護照等)、社保卡、房屋產權或租賃文書、保險/銀行文件、疫苗接種記錄及其他(請將以上文件用防水封袋裝好)

適量的現金和零錢

保暖衣物、毯子、鞋帽

紙質地圖

收音機(備好電池或充好電)

口哨

備用房屋和車鑰匙

家庭成員和寵物的照片

嬰兒用品:奶、尿布、藥品等

寵物用品:食物、狗鏈、項圈、狗証兒(服務犬)等

多用途瑞士軍刀

卡牌遊戲等

口罩、雨具、手套等

塑料布或口袋

折疊睡袋或帳篷

04 消除恐慌,與寶寶一起準備



地震等自然災害在電視上總是以非常恐怖的畫面出現,如果小朋友看到,感到非常可怕怎麼辦?萬一災害來臨,可能會給年幼孩子的心理造成長久而揮之不去的陰影,家長們應該如何通過積極、正確的角度去引導寶寶們呢?





科普:讓小朋友了解地震或其他自然災害的成因,切忌一開始就展示災害現場的慘狀,過早加深恐懼。家長可考慮進行一些進階活動如:



1)通過填色遊戲,讓他們發揮想像力去勾勒海浪、並根據理解填上地質層等顏色;

2)用彩色米、沙、或橡皮泥等,讓小朋友通過「捏泥巴」了解地球構造和地殼組成;

3)靈活使用牙籤、棉花糖簡易搭建穩固模型,使之能夠在果凍擬化的晃動地面情況中保持堅挺:



通過上述寓教於樂的活動,方便讓孩子們對地震有正確認知,取代單純恐懼,同時也是培養小朋友對地理等學科的興趣,保持對大自然的探索和好奇心。



演練:教小朋友應對地震的正確步驟:Drop、Cover、Hold on(趴下、掩護和抓牢)——除了在家中事先通過類似遊戲的方式預演,聯邦緊急事務管理署(FEMA)有專門針對孩童群體的宣傳海報。也可以讓小朋友設計其他多種場景的海報,加強保護自己的應變能力。



實習:一起準備家庭應急包:家中有小朋友的話,可以讓他們協助家長應急包的準備,甚至在過程中進行取捨——「地震後會沒電哦,所以iPad和Xbox沒有辦法放進來呢,有沒有你最愛的書和其他玩具呀?」整理完畢之後,小朋友也會清楚知道家中應急包、或者他們自己應急包的位置。



05 寵物們呢?



古往今來,關於小動物們對地震前兆反應的說法屢見不鮮。有人認為牠們可以充當人類的地震預測器,也有人說過地震前狗狗會有狂叫不止,亂咬東西的異常反應。古人記載:



騾馬牛羊不進圈,老鼠成群往外逃。

雞飛上樹豬亂拱,鴨不下水狗狂叫。

冬眠老蛇早出洞,燕雀家鴿不回巢。

兔子豎耳蹦又撞,游魚驚慌水面跳。

家家戶戶細觀察,綜合異常作預報。



沒錯,自然界中不少動物確實存在著比人類敏感得多的感覺系統,尤其那些「穴居」的動物,更是對震動異常靈敏。可是,一般在大地震來臨之前都會發生不同程度的前震,連人都能感覺得到, 所以動物們的也只是即時的反應而已。事實上,動物預測地震的說法只是個例事件下的人為揣測,目前在科學上是找不到任何根據來支撐的。

最後,提醒大家: