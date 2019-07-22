如果真的有地震來臨，西雅圖和你都做好準備了嗎？

最近發生在西雅圖的4.6級地震喚起全城的戒備和反思，然而在今月初，一則新聞中也提到華州的學校建築事實上沒有抵抗地震的能力。倘若科學家一直預示的大地震終於發生，西雅圖市和市民又能否在突如其來的危險中逃出生天？所謂「魔鬼在細節中」，正當我們的城市努力改善禦震能力，要戰勝對天災恐懼的一個方法，就是了解它、熟悉它、並正面應對它。以下是一系列的準備工夫你需要了解，尤其家中有孩子和寵物的人仕，以在不幸落入困境的情況下知道怎麼應對。

01 說到底，西雅圖準備好了嗎？

與加州等地震高危地相比，西雅圖有關地震防預和抗震系統的鋪設等還並沒有非常到位；再回顧下西雅圖人一遇到暴風雨和大雪天就掃光超市的「末日感」，鑑於常年被「嬌養」於翡翠之城的好山好水里，多數人對於自然災害並沒有做好足夠的心理準備。

當一篇講述西岸大地震的文章 《The Really Big One》在2015年發表之後，西雅圖開始對本地應對地震的能力進行了審視和一系列積極措施：2016年4月，西雅圖應急管理辦公室（Seattle Office of Emergency Management；以下簡稱為OEM）部門成立，與社區就災害的預警、應對和恢復等方面進行密切合作；華盛頓大學也設立了M9 Project，由學校各系教授、相關科研人員，州地震學家、工程師等通力合作，努力提升城市的地震預警系統以及改善建築抗震能力。此外這個項目也延伸到州政府、相關機構和公共教育部門。

華大地球與宇宙科學系教授約翰維達爾（John Vidale）隨後對《The Really Big One》發表了相關的評論。他肯定了此文的意義，但提出有些文章中的敘述略顯誇大，比如其中提及「小心（由九級地震引發的）海嘯，一切I-5高速以西的地方都會被夷為平地」（look out for the tsunamis, everything west of I-5 will be toast）這文句的確造成不少人的恐懼。但維達爾認為，如果胡安德富海峽到普及灣發生了地震並引發海嘯，其影響需要經數小時傳至西雅圖，而且威力隨時間會減弱，並非文中描述的如此嚴重。

02 第一時間獲得災害資訊

報名OEM 的災害預防相關的Workshop，網址為：https://www.seattle.gov/emergency-management/about-us/event-calendar 註冊Alert Seattle短信、郵件通知，第一時間獲知災害預警：https://alert.seattle.gov 熟讀OEM的地震應對方法信息圖 與鄰里守望相助，西雅圖市居民可了解SNAP Program，另外也建議可以通過Nextdoor App，加強與社區的溝通。 在8月1日參與由OEM、FEMA在Mohai Museum共同組織的Free First Thursday: Shift Happens—The Science of Seattle’s Earthquakes，具體活動詳情見：https://mohai.org/event/free-first-thursday-shift-happens-the-science-of-seattles-earthquakes/ 安裝煤氣的緊急關閉安全掣，如果你有家庭保險，一般可以報銷這項工程的500美金。

03 準備72小時防災物品應急包



無論是出於防患未然的考慮，還是想藉機囤點零食飲料，請跟隨我們一起看看如何準備一份72小時防災物品應急包吧！



為什麼是72小時？



根據美國聯邦政府網站提供的指導信息，當災害降臨時，每個人應該有至少保證3天基本需求的充足食物和水的儲備。而3天，也是在大多數災害條件下，救援隊能夠出動到達的時間。當然，如果是平時飯量特別可觀或有特殊飲食需要的話，可以適當增加分量。



什麼食物適合用來應急？



考慮到水、電、氣全部都斷供這種情況，我們建議原則上，所有食物需要能夠即開即食，不需冷藏或烹飪。所以罐頭食品（最好是帶易拉環的，除非你帶備開罐器）、壓縮食物、熟食、風乾製品等是首選，平時打折的時候可以考慮多囤點貨。



也可以考慮在美國紅十字會 American Red Cross（鏈接：https://www.redcross.org/store/preparedness）上面買特別的食水應急包，雖然口味一般，但是能量密度更大。為了防止食物變質過期，大家應該經常定期檢查。家裡有嬰兒小孩的可以用GoBags將食物包好加以區分。



還有什麼需要放到應急包裡？應急包要放哪裡？



除了食物和水以外，也要準備好防寒防水保暖的毯子、衣物，重要文件文書、正在服用的藥品、重要的通訊設備和備用電源，詳情可以參考以下的 72小時應急物品清單。為防止通訊不暢，請大家備好收音機用來獲取外界信息。西雅圖地區的Official Emergency Station 的頻段是 KIRO 710AM 或 KOMO 1000AM，可以寫下並貼在機身上。再比如口哨、手電等可以幫助呼救；紙質的當地地圖可以幫助定位和規劃避難路線。總之，要想到沒有手機和網絡之後的替代方案。平時應該在家裡將這些物品收納整理到應急包里或附近，避免慌亂時落下。



至於應急包放哪裡，很多人會想到放到車庫、地下室，很多人親身經歷後表示，最好放在一家人最常活動的地方，比如樓上、起居室等處。反正就是最快最容易拿到就好，請根據家裡空間格局和具體情況安排。



72小時應急物品清單：



水：1加侖/每人每天

食物：不易變質、即食食物以上至少備足3天的量。

手電、應急燈等照明工具

電池

急救箱及藥品

迷你工具箱

隨身裝個人衛生消毒用品

個人身份文件（駕照、護照等）、社保卡、房屋產權或租賃文書、保險/銀行文件、疫苗接種記錄及其他（請將以上文件用防水封袋裝好）

適量的現金和零錢

保暖衣物、毯子、鞋帽

紙質地圖

收音機（備好電池或充好電）

口哨

備用房屋和車鑰匙

家庭成員和寵物的照片

嬰兒用品：奶、尿布、藥品等

寵物用品：食物、狗鏈、項圈、狗証兒（服務犬）等

多用途瑞士軍刀

卡牌遊戲等

口罩、雨具、手套等

塑料布或口袋

折疊睡袋或帳篷

04 消除恐慌，與寶寶一起準備



地震等自然災害在電視上總是以非常恐怖的畫面出現，如果小朋友看到，感到非常可怕怎麼辦？萬一災害來臨，可能會給年幼孩子的心理造成長久而揮之不去的陰影，家長們應該如何通過積極、正確的角度去引導寶寶們呢？





科普：讓小朋友了解地震或其他自然災害的成因，切忌一開始就展示災害現場的慘狀，過早加深恐懼。家長可考慮進行一些進階活動如：



1）通過填色遊戲，讓他們發揮想像力去勾勒海浪、並根據理解填上地質層等顏色；

2）用彩色米、沙、或橡皮泥等，讓小朋友通過「捏泥巴」了解地球構造和地殼組成；

3）靈活使用牙籤、棉花糖簡易搭建穩固模型，使之能夠在果凍擬化的晃動地面情況中保持堅挺：



通過上述寓教於樂的活動，方便讓孩子們對地震有正確認知，取代單純恐懼，同時也是培養小朋友對地理等學科的興趣，保持對大自然的探索和好奇心。



演練：教小朋友應對地震的正確步驟：Drop、Cover、Hold on（趴下、掩護和抓牢）——除了在家中事先通過類似遊戲的方式預演，聯邦緊急事務管理署（FEMA）有專門針對孩童群體的宣傳海報。也可以讓小朋友設計其他多種場景的海報，加強保護自己的應變能力。



實習：一起準備家庭應急包：家中有小朋友的話，可以讓他們協助家長應急包的準備，甚至在過程中進行取捨——「地震後會沒電哦，所以iPad和Xbox沒有辦法放進來呢，有沒有你最愛的書和其他玩具呀？」整理完畢之後，小朋友也會清楚知道家中應急包、或者他們自己應急包的位置。



05 寵物們呢？



古往今來，關於小動物們對地震前兆反應的說法屢見不鮮。有人認為牠們可以充當人類的地震預測器，也有人說過地震前狗狗會有狂叫不止，亂咬東西的異常反應。古人記載：



騾馬牛羊不進圈，老鼠成群往外逃。

雞飛上樹豬亂拱，鴨不下水狗狂叫。

冬眠老蛇早出洞，燕雀家鴿不回巢。

兔子豎耳蹦又撞，游魚驚慌水面跳。

家家戶戶細觀察，綜合異常作預報。



沒錯，自然界中不少動物確實存在著比人類敏感得多的感覺系統，尤其那些「穴居」的動物，更是對震動異常靈敏。可是，一般在大地震來臨之前都會發生不同程度的前震，連人都能感覺得到, 所以動物們的也只是即時的反應而已。事實上，動物預測地震的說法只是個例事件下的人為揣測，目前在科學上是找不到任何根據來支撐的。

最後，提醒大家：



