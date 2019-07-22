西雅圖夏令營推宗教共融 穆、猶、基社區建立聯繫

（編譯Zita）西雅圖的中東和平夏令營（Seattle’s Middle East Peace Camp）的使命雖然與領導發展組織和平種子（Seeds of Peace），但這個中東和平夏令營致力於在西雅圖推廣穆斯林、猶太和基督徒宗教共融，讓不同的背景的孩子—包括猶太人，穆斯林人，巴勒斯坦人和阿拉伯人—都能與社區建立聯繫感。

「這個夏令營打破了我之前對基督徒或阿拉伯人的刻板印象，它讓我變成一個和平締造者，」都艾莉莎‧馬哈茂德說。曾經參與這夏令營的馬哈茂德現時聯同其餘15名輔導員監督營地。她指這個把穆斯林、猶太人和一些基督徒兒童聚集一起的營地，有助她建立自己自尊心。當時她在基督教高中，是唯一一名穆斯林學生。

「仇恨不是與生俱來的，而是學習得來的。這就是為什麼這個夏令營如此重要，」馬哈茂德說。

在全國和西雅圖的仇恨犯罪嚴重飆升期間，該夏令營的重點是團結。猶太人和穆斯林是全國最受針對性的兩個宗教團體，仇恨犯罪的受害者分別佔58％和19％。在9/11襲擊事件發生後不久，馬哈茂德的母親貝絲豪威爾（Beth Mahmoud Howell）與其他五名屬於猶太人和阿拉伯/穆斯林社區的當地母親在2002年夏天開始了這個夏令營。它始於公民活動家和慈善家凱布利特（Kay Bullitt）的後院子裡，布利特在60年代舉辦了種族融合的夏令營。

「即使是那些土生土長的穆斯林美國人，也突然之間被視為賤民，」豪威爾談到了當時她社區的陰影。

在襲擊發生後的幾個月裡，猶太人蘇珊戴維斯（Susan Davis）參加了作在布利特居室舉行的「中東對話」。在那裡，她遇到了其他關注這影響的人。對話小組中的許多人都有在阿拉伯/穆斯林和猶太人群體工作的經驗；對某些人來說，這是他們的第一次經歷。正是在這些會議中，出現了中東和平夏令營的想法。

「作為母親，我們希望成為孩子的榜樣，當發生不好的事情時，這就是你應該做的事情，」

戴維斯指聽到穆斯林因其信仰在美國遭到襲擊的事件時感到駭然，她提出以猶太人「修復世界」（tikkun olam）的概念作為指導。

雖然幾個世紀以來的偏見和敵意不能在一夜之間解決，小組相信甘地（Gandhi）這位受人尊敬的和平締造者的道理：「如果我們要真正的和平，我們必須從孩子們開始。」這促成了她們組建這個中東和平夏令營。