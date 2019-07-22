西雅圖最正宗的牛肉拉麵？

西雅圖今年的夏天似乎格外陰晴不定，七月的仲夏有時候還得披一件皮夾克你敢信？這陣子要是覺得火鍋太齁，川菜太刺激，想吃點可口涼菜但又希望吃一碗窩心湯麵的，正好Bellevue的蘭州拉麵牛一嘴新近更新了菜單，可以來牛一嘴嚐一嘗！





中華美食的靈魂 ——牛肉麵

位列中國十大麵條之一的蘭州牛肉拉麵，捎帶著很多人的回憶：無論在哪個城市，蘭州拉麵店和沙縣小吃並列，都幾乎是每個城市街邊小食的標配成員。湯鮮味濃，拉麵筋道，一大碗匯聚了青白紅綠香，熱氣騰騰的牛肉麵，簡單實惠卻又紮實美味，讓人可以在繁忙的求學、工作之余小打一頓牙祭。

一碗好的蘭州牛肉麵，要做到「一清、二白、三紅、四綠、五黃」



先前在東京神保町的「 馬子祿牛肉麵 」店也風靡一時，在拉麵之國迅速佔領一席之地，有不少食客留下了類似「 見た目シンプルなのに深い味わい 」的評論，意即看起來簡單，但味道很深層次。這恰好道出了蘭州拉麵的真諦：看似簡單，但入味濃香，食之難以忘懷。

一碗好湯是這樣練就的

牛一嘴蘭州拉麵的味道及口感完全不輸國內蘭州拉麵，這部分要歸功於正宗的蘭州拉麵制法——需將牛骨等煮上三四個時辰得以湯底，牛肉後撈上後切片，剩餘的做吊湯。整個過程看似簡便但實際頗耗心血。而去年開來西雅圖東區的牛一嘴，正是用最傳統也最真摯的做法，為大家端上一碗碗具有正宗中國味的蘭州牛肉麵。

牛一嘴家的湯頭除了牛骨，還並著雞架、蝦皮等一起烹煮；一般都是頭一天晚上開煮，次日白天調湯，基本可以說是是「限量發售，賣完不補」。此外，牛腱子肉也需煮上4個小時，以草果、白芷、香葉和八角等一起慢燉。

如果對牛一嘴剛開業時盛況仍有印象的朋友，除了店內外大排的長龍，也可能記得它家的湯略咸。老闆表示，比起剛開業那會，為了兼顧大多數人的口味，湯頭的鹹味程度逐步縮減了15%。雖然這期間也有來自西北的食客表示縮減後的湯麵味兒不夠足。正所謂眾口難調，記者倒是覺得目前的鮮鹹度口感適中。如果近期有去過牛一嘴的朋友，也歡迎在文末評論處留下你的意見建議，好讓正在糾結的老闆了解更多人的想法。

關於拉麵，這才是真正的手藝

「湯要清者亮，肉要爛者香，面要細者長」。牛一嘴的面目前分八種類型，由西至粗分為：毛細、一細、三細、二細、韭葉、蕎麥棱、二寬、大寬。老闆說幾種相比起來二細最筋道。

有幸觀摩了下師傅拉麵，一塊面劑子在手上幾經翻轉，就能拉一大碗麵，並且中間延連不斷。所以share著嘗面的時候也略帶點兒難度，需要強行夾斷，但是牛一嘴師傅的功夫也就此可見一斑。據老闆介紹，一名拉麵師傅通常要學習3-5年以上，採能擁有嫻熟的拉麵手藝。在各類快餐花樣百出的今天，拉麵師傅的手上功也是一門非遺手藝，十分值得敬佩嗷！

此外，為了夏天解暑，牛一嘴還特地推出了兩款限定的涼拌麵：

2019夏季特别篇·西北凉面

配料豐富的西北風味涼麵，配上一碗滿滿紅油辣椒的澆頭，看上去就十分誘人。讓人回憶起了夏天吃西北涼皮的感覺！不過千萬別被這一碗紅油嚇到，其實真的沒有很辣，更多的是紅油的椒香味兒與略微的麻。涼麵的麵條很筋道，配一大口沾了辣油的牛肉薄片，非常滿足。整塊的西紅柿瓣微酸卻在涼麵中有了一絲小清新的感覺，十分爽口！這一碗拌麵下肚，蛋白質維C一齊管夠。

2019夏季特别篇·麻酱凉面

麻醬涼麵也特別推薦，因為口味是你沒想到的特別。麻醬蘸料是由芝麻醬、腐乳、韭菜花調製而成。是不是很熟悉這樣的組合？沒錯，與老北京涮肉的蘸料異曲同工之妙。喜歡這種口味的小伙伴一定別錯過。配著蛋皮，胡蘿蔔和黃瓜絲，紅綠燈色兒配著白胎青花瓷碗顯得格外宜人好看，即便沒有大肉坐陣也引得人胃口大開。在燥暑中，能吃到這樣一碗沁人涼面，實在是一樁美事。唯一需要注意的是，花生醬澆頭很容易乾，所以一定要趁早拌開吃。

這兩款涼麵是不是看起來讓人很有食慾呢？如果涼麵還不夠滿足你的話，你還可以試試牛一嘴的兩種常青款炒麵！記得以前，最喜歡夜宵時段，一碗炒麵能夠帶來的滿足感：

蘭州牛肉炒麵

印像中的炒麵，面有醬油赤醬的色澤，澆頭也要鹹香入味，這一碗蘭州牛肉炒麵正是如此。配菜是青紅椒、豆芽與牛柳的組合，牛柳很嫩很入味，由秘製配料炒成，青紅椒與都豆芽的口感也很爽脆。建議對熱湯麵與涼麵不感冒的小伙伴，倒是可以試試這道蘭州牛肉炒麵哦！

菌菇時蔬炒麵

這款炒麵要安利給喜歡素食的朋友，可以說是十分健康養生了！菌菇與青紅椒、豆芽的組合，鮮味兒中帶著些許清爽。如果你今天恰好不想吃肉，那這碗素炒麵就剛剛好。

2019夏季特別篇·午間套餐

在工作日午間時段（週一至週五11:00-14:30）點任意麵類主食，都可以免費升級成combo套餐，包括一顆免費滷蛋，以及免費搭配一份價值$1.99的前菜——可在小盤涼拌海帶絲、熗拌土豆絲、炒酸菜、蒜泥黃瓜，或汽水兒飲料之間選擇。所以方便在中午時段奔赴牛一嘴的朋友，你們真的有口福啦！

香酥牛肉餅

據老闆說是除了蘭州牛肉麵之外最受歡迎的產品。記者在剛開業的時候去吃了一次，當時略感油膩，雖然知道是西北肉餅的特色，但並不那麼能接受。這回重新嘗試，覺得整體口感比先前更Balance了許多，鑑於它家的牛肉餅是手工當天現做的，估摸著是客流穩定後進一步發揮出應有的水準——餡兒足，餅皮酥脆，而且熱騰騰的時候就著這油香味兒，格外好吃。老闆也透露說這個餅可能甚至比國內呈現的水平要更高，因為美國的牛肉質量更棒一些，物美價廉。

不過牛肉餅的製作比起拉麵現做的工序更複雜一些，所以在非高峰就餐時段（如下午3-6點堂食）的朋友，或許沒法吃到剛剛出爐、超級新鮮的牛肉餅，雖然也是在溫熱環境下放置，但或許口感不如忙時當下做出來的口感那麼出色，敬請諒解。換言之，想要吃到狀態最佳的香酥牛肉餅，歡迎在大中午和晚餐飯點時來牛一嘴哦！

涼菜

除了牛肉餅，還有很多前菜選，尤其在夏季更可作為下酒小菜。比如店里特別有人氣的白菜拌豆腐絲和老闆另外推薦的鹽水鴨肝、椒麻雞等。

八種麵條類型，牛肉湯麵乾拌面，還有各種小菜搭配，不同排列組合，更多搭配，都等著大家到店裡解鎖！

Núodle 牛一嘴

14603 NE 20th St Suite #6, Bellevue, WA 98007

每周一到周日 11:00-21:30

