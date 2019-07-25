今年的西雅圖一直半冷不熱，偶爾陰雨綿綿，不少人都急需要新鮮刺激的食物來安慰一下自己跟天氣一樣忽冷忽熱的心情。大家還記得2年前登陸西雅圖，開在北百佳附近的黔家Qian Noodles 嗎？如果你是個資深吃貨，又是麵食愛好者的話，那你一定會對它印象深刻。這次，有著良好口碑及豐富菜品的Qian Noodles 將美味帶到了Bellevue downtown，不光集合了老店的人氣粉面、可口小菜，還延續了老店的原汁原味。

一碗粉，虜獲味蕾



酸辣一直是貴州米粉的兩大重要特色，單是這兩樣就能打開海外遊子們寂寞已久的味蕾。 黔家的酸湯，借鑒了貴州少數民族尤以苗族為代表的傳統「毛辣角（即野生番茄）」做法，醃製番茄以入酸味，配上糟辣椒的香鮮微辣；再注入不同種類的濃湯。最後，撒上自製酸菜、蒜葉、和香菜提味，還加上青菜作為葷素平衡。

黔家羊肉粉



羊肉粉是不少貴州當地米粉的特色之一，好多不喜歡羊肉的人怕味道太羶，但這碗香濃卻不羶的粉味道剛剛好。請教老闆後才知道，其中的酸菜的搭配恰好地平衡了羊肉的些許羶味，並且本身的羊肉也選擇肉質豐厚有嚼勁的部位。



入口紮實的羊肉片，配上細滑彈牙的粉，再喝上一口酸湯，不僅有層次還十分過癮。據說羊肉粉是老店中賣得最Top3的一款，你還可以選擇配上店內自製的辣椒油，香氣撲鼻，酸中帶辣！



黔家乾拌粉



幹伴粉是Qian Express 的又一特色美食。如果你是不喜熱湯人士，那麼這碗乾拌粉，也能讓你的舌尖立刻喚醒。這人氣頗高的黔家乾拌粉用青紅椒、肉沫炒出的肉醬是特有的秘製調味，再配上玉米粒、毛豆、豆芽等爽口的配菜，在攪拌均勻後，夾上一大口，不僅鮮鹹適中，而且特別清爽開胃，非常適合夏天！

紅燒牛肉粉



飄香四溢的紅燒牛肉粉在Qian Noodle 賣到了Top1，也是人氣最高的一款粉。濃郁的牛肉湯底需要用牛骨提前數小時的精心熬製，而老滷鮮香的牛肉踺片也是經由Qian家特有的配料炒香而成。整碗粉面看上去滿滿噹噹，內容紮實。

飽滿的大片的牛肉，配上酸菜及蔬菜的點綴，顏色鮮麗，不由地令人食指大動。正所謂，肉香，湯美，粉筋道。



大骨湯粉



大骨湯粉上來的時候，是粉與大骨棒單獨分開的，滿滿的一碗大骨棒，還沒開動就已經覺得很帶勁了。大骨湯粉注入的是大筒骨熬製的豬肉湯底。



這4款人氣粉面，相信總有一款是你的菜！此外，每款粉面還配有Qian家特色開胃小菜，酸甜蘿蔔與「香辣脆」。全都很入味停不下來，一個可解膩，一個可解饞！



如果這幾款還不能滿足你，那你可以繼續探索配料豐富的黔家米線，豬肉片片面，還可以試試口水雞、涼拌豬耳朵、黔家涼拌魷魚等來自老店人氣頗高的開胃小菜！ Qian Express 是用IPAD 進行點餐的，給食客提供了方便自助的快速下單體驗。



一碗粉，聯結友情



不同於老店Qian Noodles濃郁的貴州風格，新店Qian Express 是更加簡約、年輕化的感覺。融合了最Top 的幾款人氣湯粉面、乾拌粉與開胃前菜的Qian Express，基本上可以說是濃縮版的Qian Noodles了！和老闆聊起開這家店的初衷，原來是他的好朋友從西雅圖搬到了Bellevue上班，抱怨Bellevue鮮少有這麼地道的中餐美食。每次一想到朋友想吃這一口，都要開車過橋，那不如直接將店開來Bellevue！實在是一位重情重義的老闆啊！



當然還有一個原因，的確在Bellevue downtown上班族們，午餐的選擇範圍不多，能滿足中國胃的就更少了。如果午餐能吃上一碗熱辣酸香的粉面，那想必整個下午都會精神滿滿噠！所以附近的上班族有口福啦，不用再為每天中午為吃什麼而發愁，移步Qian Express 你一定不會失望!



老闆還溫馨提示店後側的停車位十分充裕，前去嚐鮮的小伙伴大可放心找到車位！



黔 Qian Express

10660 NE 8th,st

Bellevue WA 98004

營業時間：每天中午12點至晚上9點





