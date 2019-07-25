違法行駛HOV道路將面臨更高罰款

（編譯Zita）從週日開始，違法行駛高佔用車道（HOV）的罰款將會增加，尤其是那些試圖用人體模型、娃娃或衣服蜷縮偽裝成乘客的司機，若他們被抓到行車內沒有真正的乘客而使用HOV道，將被罰款186美元。



根據今年早些時候通過的立法，兩年內違反共乘車道條例的司機可被罰款336美元，之後再犯的話可能會被罰款高達686美元。使用假人、玩偶或其他「假乘客」的司機必須額外支付200美元的罰款。



據國家巡邏隊稱，自從1984年在華盛頓州西部引入車道以來，HOV作弊一直是一個長期存在的問題。 事實上，巡邏隊已經表示這是金縣通勤者的頭號投訴。



「立法機關發現那些反覆違反國家高佔用車道限制的個人，影響了國家的擁堵管理，並且在運輸系統中引起其它司機的憤怒，」參議院法案5695指出。「立法機關打算在這項法案中加重處罰，以譴責和勸阻在華盛頓交通系統內的這種行為。」



「有些人非常有創意，」前國家巡邏隊發言人蓋伊吉爾（Guy Gill）說。 「我們見過人體模型、睡袋、帽子、衣物、行李袋、袋子上的萬聖節面具。你說到的，我們已經看過了。」



在2015年當吉爾還是巡邏隊時，他在推特發了一張兒童大小殭屍娃娃的照片，它被司機放在前座，而該司機在塔科馬附近的HOV車道因違法行駛被抓住了。吉爾給司機一張136美元的告票，並警告其使用其他物品偽裝乘客。



司機可致電877-764-HERO報告疑似HOV作弊者。 即使公民報告未必讓警員即時向違規司機發告票，但這些投訴提醒警察他們可能會發現違法者的熱點。



根據州交通部的數據，該計劃在2011年記錄了近40,000起投訴，旨在鼓勵人們舉報違規行為並減少道路憤怒事件。

