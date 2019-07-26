人到中年 苦而不言 喜而不語

人到中年，如在生活的激流中行走，習慣了背過身子哭，轉過身子笑。

有時候，只想沉默，不是不懂，不是裝清高，只是累了，不想說。

成年人的世界裡，越發懂得獨處，閒暇時，打開音樂，沉浸在一個人的世界裡，在高低起伏的音樂聲中，抱緊自己。

人活著，有時真的很累，越是外表開朗的人，內心越脆弱，越是表面看起來無所謂的人，越在意的多。

每個人的心裡都有一方天地，你走不進來，他走不出去，於是便學會了在自己的世界裡，淺笑成歌。

慢慢地學會了，苦而不言，喜而不語，因為你的不容易，別人未必能夠讀懂，你走的路，只是別人眼中的一處風景。

再堅強的人，也會委屈，也會難過，但是你要相信，每個人頭頂上都有一片天，每個人的人生都會有陰晴圓缺。

人到中年，要學會自己去奔跑，每天睜開眼睛就面臨著不可推卸的責任，所以再苦再累都不能倒下。

張愛玲說，到了中年的男人時常會感覺孤獨，因為他一睜眼全是要依靠他的人，而沒有他可以依靠的人。

中年人生，渴望有一雙大的翅膀，為親人撐起一方天空，總想給孩子一片森林，總想成為父母眼中的驕傲，總想成為朋友中的佼佼者，因而要咬緊牙關，不斷的充實自己。

人到中年，看不透的人心，放不下的責任，無論深夜如何糾結，無論內心有怎樣的疲憊，天亮依然去奮鬥， 無論有怎樣的迷茫，都不敢停下前行的腳步。

大多數人只關心你飛得高不高，又有多少人能在乎你過的累不累，朋友如雨中的傘，錦上添花的人到處都有，雪中送炭的卻沒幾人，走了那麼久，回頭看看真正能在你身邊的人有多少。

誰都有脆弱，誰都會有委屈，難過的時候，習慣了努力的昂起頭，讓臉上掛著微笑，儘量讓自己的肩膀再寬厚些，讓胸懷再寬廣些，扛下所有的責任。

如果你沒有傘。就注定要拼命的在風雨中奔跑，果你想堅持，就要默默的承受和付出，時間將過程層層的包裹起來，滄桑久了，就會破繭成蝶，堅強的人生就是一個蛻變的過程。

村上春樹說，當你穿過了暴風雨，你就不再是原來那個人。所以我相信，只有經歷過磨難的人，才能變得無所畏懼，總有一天，你的堅持會讓腳下的路走向開闊。

人到中年，喜而不言，痛而不語，再苦再難也要撐起一片天，好的壞的都慢慢收起，經歷過，再回頭，一切都算不了什麼。

終有一天，你會在慢下來的時光裡，喝一杯歲月的閑茶，道一聲感謝自己，感謝這一路上我們都沒有放棄。

作者：春暖花開