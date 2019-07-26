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愛，是迷茫時需要的導航，是黑暗時需要的光明，是奮鬥時需要的毅力，是失敗時需要的勇氣，是失意時需要的釋然，是痛苦時需要的堅強，是落後時需要的奮起。芸芸眾生，有多少人懂得，大愛是一種寬容，而不是計較？紅塵來去，有多少人明白，大愛，是一種付出，而不是索取？

今日，我們能夠幸福地活著，那是因為有無數心有大愛的人為我們負重前行。古往今來，因為心有大愛，有的人廉潔正直，一片冰心在玉壺；有的人無私奉獻，春蠶到死絲方盡；有的人鞠躬盡瘁，先天下之憂而憂；有的人義薄雲天，留取丹心照汗青。那些心有大愛的人，你給他一滴水，他會贈你一片海；你給他一縷香，他會給你整個春天。

大海從不張揚自身的浩瀚，高山從不炫耀自身的巍峨。心有大愛的人永遠有慧眼和明鏡，他們能放低自己，捨己為人，無論面向哪個世界，他們都能處處彰顯自己人格的魅力和靈魂的高貴。不管順境逆境，他們都可以做到不嫉賢妒能，不怨天尤人。縱然此生紅塵不是他們喜歡的模樣，他們依然會自生光源，照亮別人，在風雨人生中，他們，既會錦上添花，也會雪中送炭，永遠心存善念，面向花開。

任流年轉換，任霜雲滿天，心有大愛的人始終能忍辱負重去生活，能忍痛割愛去成全。他們，柔情似水，熱情似火，剛強似鐵，他們的一生，總有一種俯瞰天地的英雄氣概，有一種義無反顧的大義凜然，有一種不畏生死的勇敢承擔。他們的一顰一笑，一舉一動無不給人予歲月靜好，春暖花開。

無論紅顏，抑或白髮，鬥轉星移中，心有大愛的人一直都能不忘初心，不負光陰，砥礪前行。他們能刪繁從簡，化整為零，他們能吃常人不能吃的苦，能容常人不能容的事，哪怕他人以小人之行相對，他們也能以君子風度相待，即使在薄情的世界，他們依然能以溫柔和微笑深情地活著。不管滄海桑田，不管身在何處，心有大愛的人永遠都是淡泊名利，無聲勝有聲，心有桃花源，芬芳留人間。他們，總會用自己的花開裝飾他人的風景，用自己的火熱去融化世上的堅冰。

每個人都有剪不斷的情緣，報不完的恩情，完不成的夢想。別羡慕彼岸花開、春風常在；別歎息此岸花謝、月落烏啼，若我們心有大愛，我們就能化干戈為玉帛，一笑泯恩仇，讓一切都雲淡風輕。從此，人在燈紅酒綠處，我們會一曲清音向天歌；人在燈火闌珊處，我們能笑看風雲兩肩過。

人生本過客，何苦千千結？若我們心有大愛，就能學會放下和釋然，心魔自會離我們而去，一路前行，我們的天地一定是花開成景，花落成詩，前程路上，我們一定會不斷地遇見更好的自己。 毋庸置疑，心有大愛，是人生最美的修行。無論我們的生命是否有幸福形影不離，無論我們的人生是否有悲傷逆流成河，我們都要感恩生命中所有的遇見。時間經不起揮霍，萬事容易被蹉跎，不管我們身在何方，都要珍惜當下，留一幅畫卷，以深情落筆，用大愛著色，讓生命精彩紛呈，美麗永恆。願往後餘生，我們眼中有風景，心中有大愛，一路上，邊走邊唱，笑語過往，且行且舞，裙袂飛揚。

作者：雨袂獨舞