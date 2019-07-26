第十九屆溫哥華華埠節8月初舉行 武術舞蹈精采節目免費入場

(溫哥華消息)溫哥華華埠商業促進會今年再度主辦一年一度的華埠節，日期是8 月10 日星期六，時間是上午十一時至晚上九時，地點是溫哥華奇化街夾哥倫比亞街。

溫哥華華埠節充滿傳統中國歷史及文化元素，配合多元文化的特色，多年來使華埠成為區內一個大型的夏日文化節目，這項夏日家庭活動，過去每年吸引超過五萬人次參加。

今年溫哥華華埠節的主題為武術(功夫) 比賽，一連串的活動包括來自世界各地的傳統手工藝術品示範、懷舊人力車、三輪車、傳統中式婚禮花轎展覽、露天市集、武術表演、現場樂隊演奏及兒童遊樂區(大型吹氣彈跳城堡、繪臉、動物氣球造型) 等，以推廣及宣傳華埠。華埠節當日晚上七時，主舞台旁將免費播放戶外電影《 功夫熊貓 》。華埠吉祥物「威威」屆時也會出席活動助慶及與觀眾拍照。

溫哥華華埠節是免費入場的，其他精彩節目包括：傳統舞獅、舞蹈表演、、魔術環節、有獎攤位遊戲、華埠歷史文化步行團、戶外攀牆、流動水族館、多部美食餐車，屆時會提供各類食品及飲品，供市民盡情享用。令年華埠節，新增免費照相亭、迷你四驅車比賽，同時設「幸運輪」現場抽獎，凡於華埠節當日在華埠任何商號購物滿二十元，憑即日發票，即可到詢問處攤位，參加幸運輪抽獎，獲取豐富禮物，永不落空。

駕車人士可於華埠廣場停車場泊車，市民可乘坐天車(Canada Line) 到溫哥華體育館-華埠(Stadium-Chinatown) 天車站步行5分鐘到華埠節，或乘搭公共巴士前往華埠。今年主辦單位提供免費穿梭巴士前往華埠節，巴士站位於溫哥華市中心海旁天車站(Waterfront Station) 對面 (600 W Cordova St) 。穿梭巴士由上午十時至晚上七時為止，每半小時一班。另外，華埠節也設有單車存放區，方便騎單車人士出席活動。溫哥華華埠商業促進會共同主席李世雄，呼籲大家乘搭公共交通工具，或騎單車前往溫哥華華埠節。

有關第十九屆溫哥華華埠節的活動詳情，請到華埠節全新網站chinatown festival.ca 查閱。

溫哥華華埠商業促進會(VCBIA) 是一個非牟利機構，致力發展華埠成為一個充滿活力及可持續的社區和遊客觀光點，溫哥華華埠商業促進會與三級政府，以及其他社區機構合作，改善華埠的現況，推廣華埠給市民及遊客，同時主動參與及支持振興華埠的經濟發展。圖示溫哥華華埠商業促進會最近舉行新聞發佈會，宣佈第十九屆溫哥華華埠節詳情。

第十九屆溫哥華華埠節

日期：8 月10 日(星期六)，上午十一時至晚上九時

地點：100 Keefer Street, Vancouver, BC (溫哥華奇化街夾哥倫比亞街)

收費：免費入場

網頁：chinatownfestival.ca

查詢電話：604-632-3808