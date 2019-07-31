一個常被忽略的小市鎮：斯諾誇爾米

文 | Zita Lam



斯諾誇爾米瀑布 pc: snoqualmiefalls.com/

說起斯諾誇爾米（Snoqualmie），不少人立即想到當地賭場的皇帝蟹自助餐。除了最多人去遊覽的賭場、滑雪場和瀑布，這個位於東面，距離貝爾維尤約20公鐘外的市鎮，其實早在90年代時已揚名國際—當時相當受歡迎的懸疑電視劇《迷離劫》（Twin Peaks; 1990-1991）和其系列電影《迷離劫：與火同行》（Fire Walk With Me）都取景自斯諾誇爾米及鄰近的北彎和秋城社區，吸引了很多影視迷都追隨故事的足跡來到這裡。



這個被稱為「華州最安全」的城市，事實上是一個集山靈氣結大自然和富有文化色彩的地方，單是說夏季就有一連串的活動包括：戶外電影、音樂嘉年華、藝術配紅酒和懷舊火車旅程。



《迷離劫》留下來的傳奇



經過25年的中斷，該電視劇在2017年重新在斯諾誇爾米進行拍攝，每年有來自世界各地的粉絲參觀這個虛構小鎮內的代表性建築。熒光幕出現過的Great Northern Hotel取景自Salish Lodge & Spa；當中相當恐佈的Ronette’s Bridge是一座名叫Reinig Bridge的前鐵路橋；而警長局其實在DirtFish競賽駕駛學校中拍攝的。



斯諾誇爾米與鐵路的淵源



來到斯諾誇爾米的歷史中心，西北鐵路博物館（Northwest Railway Museum）是一個認識西北鐵路歷史的好地方—在19世紀，普吉特海灣的企業大亨厭倦了鐵路環繞西雅圖和周邊地區，他們自發資助和興建一條橫跨西雅圖，湖岸和東部，以通過上谷越過喀斯喀特山脈。



此舉開闢了城市的農業和木材資源的世界市場，並開始湧入享受美麗風景的遊客。鐵路最終在1890年完成，位於西北鐵路博物館旁的斯諾誇爾米車站（Snoqualmie Depot）仍然保留至今。



坐上懷舊火車 2小時遊覽秀麗河谷



pc: www.ci.snoqualmie.wa.us/

希望可以過上一個優閒週末的您可以乘搭山谷鐵路（Snoqualmie Valley Railroad），沿著這條長5.5英里的原始鐵路，穿過斯諾誇爾米上谷，到達斯諾誇爾米瀑布頂部，以風景秀麗的下游河谷。這個往返約2小時的旅程，可選擇在斯諾誇爾米車站或北彎車站上落，當中會有30分鐘停留在鐵路歷史中心，以便乘客參觀火車棚展覽大樓。鐵路在4月至10月的週六、日開放



吃喝玩樂盡在鐵路大道

Pc: The Black Dog Arts Café

鐵路大道旁邊有很多特色小店，花一個下午在這大街上散步，的確有一種懷舊的味道：二手復古商店、充滿藝術氣氛的咖啡館 The Black Dog Arts Café、老字號糖果雪糕店 Snoqualmie Falls Candy Shoppe、怪奇有趣的古玩精品店 Flying Frog Curiosity Shop、藝術畫廊和讓您大快朵頤的餐廳。



夢想成為賽車手？



如上文提到，DirtFish 除了是「警長局」，它其實是一間競賽駕駛學校，距離鐵路大道約5分鐘車程。除了了解礫石路上的基本汽車控制外，學生還可以這極具驚險和挑戰性的課程中體驗高性能駕駛的快感。享受速度與激情的您，可以選擇2小時、半日或一日的課程，還可以帶同或租借GoPro 把你的驚驗刺激的過程拍攝下來。

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