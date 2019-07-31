人口普查數據顯示 西雅圖是加州以外租房最貴的城市

（編譯Zita）經過短暫的放緩之後，西雅圖的租金再次上升。 這不應該讓人感到意外，因為租金只會不停上升，而且是快速上升。在十年前開始，西雅圖的租金和水電媒費用在美國大城市中排名前十。現在，我們排名第四。 事實上，西雅圖已經成為加州以外租房最昂貴的大城市。



根據美國人口普查局的調查數據，2017年，西雅圖市支付的租金和水電媒中位數達到1,555美元，涵蓋所有規模和類型的租賃單位。 在美國人口最多的50個城市中，只有三個租金最貴的城市：聖何塞，舊金山和聖地亞哥。



據《西雅圖時報》報導，在2014年西雅圖首次進入房租最昂貴的十大城市名單中。當時看起來很嚴重，但其實只是一個開始。從那之後，西雅圖擊敗了一些高價城市，越過洛杉磯，華盛頓特區，甚至紐約。然後去年，我們超越波士頓， 成為第四名。你能想像一下，如果西雅圖每年連續九個月沒有毛毛雨，那麼租金將會有多高？



如果你只考慮單臥室單位的成本，西雅圖實際上排在聖地亞哥之前，是第三個租房最昂貴的城市，中位數為1,455美元。有很多方法可以衡量租賃成本，人口普查數據與那些僅關注市場價格公寓的報告截然不同。人口普查數據以調查為基礎，它提供了整個範圍內租房者的最新動態—從豪華單位的租戶到老房子的租戶都有。它包括可負擔和有補貼的住房，甚至包括那些為物業做事而換取免費租金的人。



在某些城市，調查還包括居住在有租金控制和租金穩定制的公寓—當然不是在西雅圖，因為我們沒有這些公寓。但是，紐約有超過100萬個這樣的單位，舊金山也有相當數量。這是人口普查數據中，這兩個城市中位數租金較低的原因。



人口普查數據代表所謂的「總租金」，包括所有水電媒和租房者必須自付的費用。這讓調查員更好地比較已包所有費用的租金和租房者必須自付的成本。



十年前的西雅圖，租金和水電媒費用的中位數僅為990美元。 2017年增加了565美元，在50個最大城市中排名第二，僅落後於聖何塞—其成本上升了738美元。



如果只看租金的增長百分比變化，西雅圖也排名第二。自2010年以來，我們的租金成本增長了57％，僅落後於丹佛的59％。每個大城市的租金和水電媒費用都有所增加，這並不奇怪。 但有些地方對於租房者而言比西雅圖更容易。 在底特律和新奧爾良，自十年開始以來增幅不到10％，而弗吉尼亞海灘，孟菲斯和密爾沃基僅略高於10％。



許多西雅圖租戶肯定受到嚴重的租金上漲影響，這促成了該市的中位數快速上漲。 但另一個因素可能更為重要：我們有一個前所未有的公寓建設熱潮，為我們的住房增加了數千個高價的豪華單位。 西雅圖的新建公寓比例高於其他任何一個美國大城市。



當然，如果收入沒有增加，西雅圖的租金漲幅不會那麼快。 西雅圖的新一代租房者收入較高，他們可以支付更多的費用。人口普查局還提供了將中位數租金和水電媒費用與收入進行比較的數據，並說明了兩者如何相互保持同步。2017年，西雅圖的租金中位數佔家庭收入的29％。 這與2010年的基本持平。雖然邁阿密或底特律的租金低得多，但收入也是如此。 這些城市的租金中位數接近家庭收入的40％。



所以，對於那些不在科技或其他高薪行業，而且試圖在西雅圖維持生計的人來說，那就是小小的安慰。 人口普查數據顯示，在該市近五分之一的租賃單位中，至少有一半的家庭收入僅用於支付租金和水電媒費用。

