新法律允許赦免以往大麻輕罪

截至7月28日（星期日），許多犯輕大麻罪或犯多項輕大麻罪的人可申請將罪名從他們的記錄中刪除。這法案於今年早些時候通過，並於4月由州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）簽署。



「這是一個公平和公正的問題，」州長當時告訴美聯社。 「我們不應該因這個州不再違法的事而懲罰人們。」



華盛頓選民在2012年通過擁有和使用大麻合法化。但在此之前判的輕罪仍然困擾著不少人們，他們在申請工作或尋求住房時會出現問題。英斯利在1月份提出提議，凡在1998年1月1日至2012年12月5日期間，因違反國家禁止吸食大麻條例而被判輕罪僅一次的人，可獲赦免。



然而，新通過的法律在幾個方面擴展了這個赦免提議：

赦免不會肅清定罪。

有多個大麻輕罪的人有資格申請。

定罪日期無關緊要。

新法適用於違反市政法令，而不僅僅是州法。

如果你想撒消控罪，而上述限制均不適用，有三個簡單步驟申請：首先，找到你被定罪的法庭。如果你在多個法院被判有罪，你需要分別在每個法院申請。填寫所需文件「大麻定罪赦免的動議和宣言」（Motion and Declaration for Order Vacating Marijuana Conviction）。向法院書記辦公室提交議案並要求安排聽證會，再按照他們的指示。



根據法案的立法分析，一旦法院撤銷定罪，該人就不會受到由此產生的所有處罰，但如果因犯連串罪名而在服刑期間，將不作考慮。此外，被赦免罪名的人在申請住房或就業時表示自己從未被定罪。

