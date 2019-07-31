暑假好書推介2019

文 | Zita Lam



暑假時份除了是一個遊山玩水的好時機；在明媚的陽光底下，躺在綠悠悠的草坪上，閱讀著一本好書既能放鬆身心，又能陶冶性情。有人說，增值自己不分季節，手執一本書，我思故我在。總合了紐約時報、巴諾書店和亞馬遜的暢銷書，以下是一些好書推介。閒時拿一本隨讀，讓你的胸臆富佳想。



「讀書不覺春已深，一寸光陰一寸金。不是道人來引笑，週情孔思正追尋」—《白鹿洞二首》

《垃圾場長大的自學人生回憶錄 Educated: A Memoir 》

作者：泰拉·薇斯奧芙（Tara Westover）



在各個網站名列前茅的暢銷書，莫過於這本撼動人心的《垃圾場長大的自學人生回憶錄》。作者在28歲那年拿到英國劍橋大學歷史博士學位，也曾受邀成為哈佛大學的訪問學者。然而她17歲之前從未接受過正式教育—薇斯奧芙來自虔誠的摩門教家庭，她和六個兄姊在愛達荷州的一個農場長大，不但與世隔絕，而且其父親有偏激的宗教思維，深信末世論。父母不相信醫療機構，因此當孩子受到嚴重的肢體創傷或燒燙傷，也只能接受父母的藥草治療。當薇斯奧芙的其中一個哥哥開始出現暴力傾向，父母不但未出聲阻止，甚至任由她遭受這個哥哥的暴力虐待。薇斯奧芙另一位接受大學教育的兄長返家，並帶來關於「外面」世界的消息，她決定不顧父親反對，接受學校教育，展開全新的人生。

《成為 Becoming》

作者：蜜雪兒·歐巴馬（Michelle Obama）



前美國第一夫人蜜雪兒・歐巴馬在當代最具代表性和最引人注目的女性之一，在這本引人反思的自傳中，它邀請讀者進入她的世界，並以誠實和活潑的寫作手法，討論了她私人和公眾的種種勝利和失望—歐巴馬在書中首次公開描述了她的婚姻生活，尤其是她與巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）結婚的早期中，她是如何在丈夫政治生涯中作一個平衡職場與家庭的角色。她以優雅、詼諧、坦率的口吻講述了八年白宮生活的幕後故事，也籍此激勵我們做一個有靈魂的人。

《Where the Crawdads Sing》

作者：德利亞·歐文斯（Delia Owens ）



歐文斯的小說處女作《Where the Crawdads Sing》自2018年8月出版以來廣受歡迎，不僅成為亞馬遜選書，她今年3月也在自己的網站上宣布，該書已達100萬本的銷售量，包含有聲書與電子書等其他形式更達到150萬本。這小說的靈感來自作者童年的冒險生活，以及長大後作為野生動物科學家的經驗。無論在非洲南部或美國，她經常都是單獨度過的。歐文斯近日在網站上寫道，《Where the Crawdads Sing》是一本關於寂寞的書，她一直以來都過著離群索居的孤獨生活，但自從讀者拿起這本書的那刻起，她再也感覺不到孤獨了。

《Girl, Wash Your Face》

作者：雷切爾·霍利斯（Rachel Hollis ）



憑藉詼諧的機智和經歷磨練的智慧，這位流行網紅和TheChicSite.com創始人霍利斯幫助讀者擺脫謊言，讓他們重新過上應有的喜悅活力生活。《Girl, Wash Your Face》的每一章以打破社會上各個謊言你開始，而這些謊言是一直讓很多人感到不堪重負而導致放棄目標的話語。作為一個工作的母親、一個曾經的寄養父母，和一個處理很多對自己身體和人際關係懷有不安全感的女人，霍利斯透過這本心靈轉導書，幫助女性打開限制性思維模式，並鼓勵她們勇敢前進。

《窗裡的女人The Woman in the Window》

作者：A·J·費恩（A. J. Finn）



A·J·費恩，美國知名撰稿人，畢業於牛津大學，曾為《洛杉磯時報》《華盛頓郵報》《泰晤士文學增刊》撰稿。他的小說處女作《窗裡的女人》出版在出版前已售出37國版權，上架後即登頂《紐約時報》暢銷榜。這本小說更被21世紀福克斯買下電影版權，可想而之這本驚悚小說的威力。故事講述主角安娜獨居於紐約市富裕社區的一棟四層小樓裡。她曾是一名心理醫生，在經歷一場身心重創後無法出門，每天以從窗口偷窺鄰居、看舊電影和飲酒度日。有一晚上，安娜聽到一聲尖叫，並透過窗戶目睹了一宗兇案，而受害者就是新鄰居拉塞爾一家的女主人。她急切地報警說明她看到的一切，鄰居卻矢口否認家裡有任何異常情況發生。隨後安娜收到恐嚇電郵，裡面是她深夜熟睡的照片。她百思不得其解，是誰如入無人之境般溜進過她的住宅？