自行車店搶劫案 老闆手指骨折送院

示意圖（Photo by Waldemar Brandt on Unsplash）

（編譯Zita）警方正在調查一宗發生在週一早上的搶劫事件，自行車店老闆在自衛期間因手指骨折被送院。



自行車租賃店Pedal Anywhere老闆之一帕特里夏‧拉莫斯（Patricia Ramos）當時在獨自工作，上午10:30左右，有一名男子進入店鋪裡。拉莫斯指該男子在一個月前曾進入商店幾次，所以立即認出了他。



「他帶同一輛看起來很完善的自行車…他希望我們修理它。 他說有人從他那裡拿走了它，現在它壞了，」拉莫斯說。



當商店員工檢查了自行車的序列號時，他們發現與去年被盜自行車的報告脗合，於是聯繫了原來的車主並將其退回。幾天後，當這名男子回來時，員工告訴他無法歸還被盜的自行車，而是給了他一輛捐贈的自行車。 他雖然有點激動，但還是離開了。拉莫斯說她認為這已經告一段落。



週一，他再次回到商店，要求取回自行車。



「我只是站在他面前，」拉莫斯說。 「我不想讓他跑進商店……他沒有目光接觸。他沒有看著我，他只是一直往下看。」



然後，她說，他開始威脅說自已會回來摧毀窗戶或開槍毀壞店鋪。拉莫斯堅定地要求該男子離開後，沮喪之下他將拉莫斯推到地上，並搶去最近距離的自行車，她說。她後來發現在摔倒過程中手指被折斷。



商店的監控視頻顯示，拉莫斯站起來後，抓起一把大扳手，開始揮動。「我第一次我想揮動扳手時，我不能，因為我不想傷害一個人，」她說。 「然後他再次威脅我，我就想，『好吧，現在他攻繫我，我要保護自己和員工。』」



那個男人又把她扔到了地上，拉莫斯不停用扳手擊打他，她說這個扳手重約10磅，通常用來更換磁帶或鬆開自行車的齒輪。



他再次把她推到門口，然後騎在自行車上。拉莫斯說，雖然她不知道這次威脅是否嚴重，但她正在考慮搬移商店的位置。部門發言人週二下午表示，西雅圖警方正在調查搶劫事件，但尚未逮捕任何人。

