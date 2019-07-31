西雅圖優步培訓司機識別人口販賣

（編譯Zita）如今，共乘車輛是最受歡迎的交通方式之一。 而事實證明，它們也是人口販賣者的最愛，促使優步（Uber）為司機開展新的培訓，以識別人口販賣。



奧利維亞赫林（Olivia Herring）是西雅圖警察局的人口販運受害者倡導者，她表示金縣的數字令人震驚。「據估計，在金縣我們每年有300到500名被販賣的孩子；然後在女性性交易中，我認為，估計數字有2,000到3,000人，」赫林說。



她參加了週二在多個城市舉行的優步司機人口販賣意識培訓，優步正與國家和地方的反人口販運組織合作，如西雅圖的企業結束奴隸制和販賣（BEST），以提出新的培訓材料。該組織致力於讓企業參與打擊人口販運的鬥爭，並已與華盛頓州的酒店業進行了廣泛的合作，以幫助受害者。



這讓很多性工作者開始在酒店外地方工作，但BEST的凱文康諾利（Kevin Connely）表示，共乘車輛比較不起眼的工具，直到最近開始被各反人口販運組織關注。



「我們聽到幾份倖存者的報告稱，他們不斷使用各種共用車輛應用程序，」康諾利指出。



週二，為了紀念世界反人口販運日，優步在美國和加拿大的應用程序中發布如何識別人口販運的新技巧。 他們還與司機舉行了一些面對面的培訓課程。在西雅圖培訓課程中，司機被告知了一些最重要的指標。



「有關暴力的證據，或者只是對他們所處位置的不確定性，這些都是需要尋找的主要指標，」康諾利說。培訓的司機有很多他們在工作中遇到可疑情況的例子。



「所以他們經歷過這種情況，但很多人過去都不知道如何應對，」康諾利說。 「但我今天對這次訓練感到非常高興，因為很多人離開時都能說『現在我知道該怎麼做』。」



康諾利指出，司機不插手的其他原因，往往擔心與人口販運危機同時發生的暴力事件。但是在訓練期間，如果司機懷疑他們旅程涉及受害者或販運者，他們會被得知如何處理事情。 這包括在安全的情況下，詢問潛在的受害者是否需要幫助，否則應撥打國家人口販運熱線報告事件。 如果看起來有可能立即發生危險，應行駛當地路線並撥打911。



赫林承諾當地執法部門將作出回應，並將聯繫這些受害者，在那裡她試圖弄清楚他們是如何進入性交易的，以及他們可以怎樣離開困境。她還說，在大多數情況下，這些女孩和女人都處於生存模式。



「這可能是一種阿片類藥物成癮，正在推動這一點。也可能因為她們需要在晚上尋找一個住宿，或食物和衣服，並以性行為作交換。」赫林說。但她說，販運者也針對受害者的情感需求。 週二訓練的希望是，司機至少可以打破這個循環中發揮作用，讓這些人安全起來。

