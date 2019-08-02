（西雅圖晶晶）風光明媚的夏日,由雲豹娛樂公司的Mipo Seto陪同下，我有幸與張學潤作獨家專訪。 他從1993年到現在，與湯寶如既是好朋友，又是她的經理人，這次他陪同她來西雅圖登台表演，雖然張學潤沒有演出，但他的粉絲很想近距離一睹他的風采。他倆到西雅圖的四天行程，有一半的時間在飛行中，工作之餘吃、喝、玩、樂和購物，當然缺一不可。

張學潤暱稱（Nel Nel)香港著名的造形師， 他是一個多才多藝，很健談的人，而且很幽默。他的父親是香港一代球王張子岱。1989年入行到現在，他與無數藝人如：陈慧琳、郭富城、陈小春等等擔任形象顧問。小時候他曾參加香港兒童合唱團。他畢業於加拿大Vancouver Community College時裝設計系。於1988年參加「亞洲太平洋歌唱大賽」入圍八強。後來，認識香港名模劉娟娟，從而進入娛樂圈為藝人擔任造形師，他曾擔任第一屆亞洲小姐的形象設計。

我問他：「為什麼對自己衣著要求簡單，但對別人卻很嚴格？」他馬上認真地說：「當我看到某些人自身的體型很好，但對衣着品味的配搭不太講究，我會忍不住點評一番。其實人不一定要穿名牌，難道沒有錢買名牌的人，就沒有品味嗎？相反全身名牌的人，也不一定有品味。衣服要講求簡單，人和衣服最重要講求搭配得當，這樣才可以將自己體型的優點完美展現出來。」

購物是大多數人的賞心樂事，特別是用公司的錢去購物。Nel Nel無奈地說：「在別人看來是一件爽事，對於我來說，卻是一件苦差。」每次他接到劇本，總要從頭到尾地仔細閱讀劇中人物的造形，遇到80集的長劇，有時會通宵達旦地看，最後他與導演達成服裝造型的共識。每次開戲前，他在大街小巷的時裝店鋪徘徊一整天，思量劇中角色的衣服，尺碼、顏色，甚至細微到襪子、內衣的配搭。他每次購物，雙手拿滿幾十袋劇組演員所需的衣服。在炎熱的夏季，汗水濕透他的衣服，那種感覺，真是苦不堪言。他對專業的執著，卻是一件苦中作樂的事。很可惜，到現在為止，他為百多部劇集和電影擔任造型設計，卻沒有一部令他滿意，讓他真正發揮創意。

他入行多年，嘗試過不同範疇的工作例如：造型師、電影、歌手、主持，專欄作家。每樣工作都很有挑戰性，認識了很多好朋友，他們給了他很多機會，這也是他最開心的事之一。

他的學生從自卑，到重獲自信心，令他們改變一生，他教會學生們怎樣去扮靚，看着他們拍拖，走進婚姻的殿堂。那種成功感和滿足感，令他感覺自豪。

本報記者晶晶與張學潤(右)訪問後合影

全新娛樂圈爆料節目，由路芙和張學潤（Nel Nel ）主持的《我們篩》，五月中在YouTube Channel播出，八卦圈中趣事，篩選一些好事與壞事，節目一出，便相當受觀眾歡迎。

一向對美有追求的他，對香水情有獨鍾，上了學造香水的堂，然後自制香水，得到老師和好友的稱赞。香港市場被大多數外國牌子的香水所佔據，極少本地牌子的香水。他靈機一動，在朋友的協助下，決定籌備自己的香水系列。

不斷挑戰和追求完美的他，希望他未來的路走得更遠、更美好。