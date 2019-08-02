當父親挽著我的手進入教堂的那一刻，前程往事突然湧上腦海。當年的你是多麼地優秀，優秀到成天都有一群女生圍在你的左右，我甚至不敢與你交談。我是一位面相醜陋，皮膚黝黑且毫無自信的女大學生。雖然周圍的人都經常羞辱我，但是唯獨你，唯獨你主動上前與我交談，是你帶領我這位迷路的路人走出自卑的世界，是你讓我看見了那一絲絲的光芒。

其實我一直以來都知道你的心裡有著一個她，也知道你一直深愛著她。但是，我卻傻呼呼地深愛著你，即使你深愛的人並不是我。猶記得在某年的夏天，你托我送一封你寫的情信給她——謝妊婷，那位你一直傾心已久的女子。你和她都是學校的風雲人物，也是學校的模範生。自卑的我覺得我或許只是一廂情願而已，所以我便如你所願把那封情信交予她。

後來，你們公開了你們的情侶關係因而變成了學生們心目中的金童玉女，但我除外。隨後，你牽著她的手一步一步地走到我的面前對我說：「謝謝你，煊音，要不是你有勇氣幫我送那封情信給妊婷的話，我和妊婷或許也不能像現在一樣幸福。」從那天起，我知道我們再無可能，所以我選擇了成全。

我成全你完全是因為我忽然發現愛一個人不一定要與她在一起，只要看見他幸福，快樂自己也就開心了。畢業後，我順利地被一家雜誌公司錄取了。我的老闆——封軒銘，是一個很關心下屬的老闆。每當我遇到困難時，他都會不管身在何處地「飛」回來幫我。正所謂：「日久生情」，不知不覺地，我們愛上了彼此。我們拍拖2年後，他便向我求婚。

在他向我求婚的幾天後，我聽說了你和妊婷要結婚的消息。當我聽到你的這個消息時，我不知這麼的就想要衷心地祝福你，真的。除此之外，我也很認同我的成全。今天，我要結婚了，也即將要開始新的生活了，我要去追尋我的幸福去了！我祝福你，祝你幸福一輩子。再見了，無緣的你，悲痛的回憶。我要把那些曾經的回憶和往事都忘了。

在我的世界裡，你由始至終都只是過路人。